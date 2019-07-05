Филипп Киркоров побил оскандалившуюся Аллу Пугачеву
На первом месте по "продаваемости" оказался лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров. По словам эксперта, именно этот исполнитель на сегодняшний день номер один по заработкам и популярности. Минимальный его гонорар за концерт и корпоратив – семь миллионов рублей.
Филипп Киркоров с концертов много не получает. В среднем за выступление выходит около трех миллионов рублей, при этом половина суммы уходит на оплату машин, оборудования и костюмов. В чистом виде у короля эстрады остается не более 1,5 миллиона.
Алла Пугачева неплохо зарабатывает на корпоративах, а вот выступления большой прибыли не приносят. У звезды их не больше двух в год, и каждое стоит около десяти миллионов. "Суммы звучат красиво, но на деле Алла Борисовна зарабатывает меньше, чем скромные артисты", – высказался эксперт.
Группа "Руки вверх" берет не качеством, а количеством. "Куда ни плюнь, везде у них аншлаги", – отметил Лавров. По его словам, коллектив дает восемь, а то и 15 концертов в месяц, в среднем получая за каждый три миллиона рублей. В год набегает очень прилично.
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