Филипп Киркоров побил оскандалившуюся Аллу Пугачеву

Организатор концертов с 20-летним стажем Сергей Лавров рассказал, сколько получают артисты с гастрольных туров. Оказалось, суммы очень разнятся.



На первом месте по "продаваемости" оказался лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров. По словам эксперта, именно этот исполнитель на сегодняшний день номер один по заработкам и популярности. Минимальный его гонорар за концерт и корпоратив – семь миллионов рублей.

Филипп Киркоров с концертов много не получает. В среднем за выступление выходит около трех миллионов рублей, при этом половина суммы уходит на оплату машин, оборудования и костюмов. В чистом виде у короля эстрады остается не более 1,5 миллиона.

Алла Пугачева неплохо зарабатывает на корпоративах, а вот выступления большой прибыли не приносят. У звезды их не больше двух в год, и каждое стоит около десяти миллионов. "Суммы звучат красиво, но на деле Алла Борисовна зарабатывает меньше, чем скромные артисты", – высказался эксперт.

Группа "Руки вверх" берет не качеством, а количеством. "Куда ни плюнь, везде у них аншлаги", – отметил Лавров. По его словам, коллектив дает восемь, а то и 15 концертов в месяц, в среднем получая за каждый три миллиона рублей. В год набегает очень прилично.

