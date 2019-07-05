Неутешительный диагноз: больного Юрия Шатунова срочно прооперировали
Едва гастроли подошли к концу, Юрий Шатунов обратился в одну из московских клиник. После того как артиста осмотрели медики, ему был поставлен неутешительный диагноз, началась подготовка к срочной операции. О состоянии легендарного исполнителя рассказал его представитель Аркадий Кудряшов.
"Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи", – цитирует помощника артиста сайт "Комсомольская правда".
Операция прошла утром 4 июля. "Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, покушал, чувствует себя хорошо. В больнице Юрий, по прогнозам врачей, пробудет еще неделю", – сообщил директор певца.
Однако мытарства Шатунова на этом не закончились. Ему предстоит обратиться в другую клинику, чтобы удалить зуб, с которого началось воспаление. "Слава Богу, что все сделали вовремя. Спасибо врачам", – поблагодарил медиков Кудряшов.
Шатунову болеть некогда. Его график расписан на год вперед, уже в октябре звезда группы "Ласковый май" отправится в новый гастрольный тур. Говорят, гонорары у Юрия Шатунова довольно высокие. "30 тысяч евро за концерт, за заказное мероприятие – это очень серьезный гонорар, уровня хороших востребованных артистов", – отметил музыкальный критик Алексей Остудин.
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