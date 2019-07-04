"Спокойней всем нужно быть": оскалившихся на Пугачеву россиян приструнили
"А что, собственно говоря, случилось? Алла Пугачева разве впервые оказалась на перроне в автомобиле?" – вопрошает эксперт. По его словам, несколько лет назад в Крыму с певицей было тоже самое. "Но только тогда не было никаких скандалов", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
"Это были не проводы, а прием дорогих гостей. Их с Максимом хлебом-солью встречали, вокруг было полно людей. Даже представитель властей Крыма приходил. И никто не подумал тогда ее оштрафовать или вообще как-то ущемить. Ее встречали с душой, а сейчас травля началась", – сетует эксперт. "Спокойней всем нужно быть", – приструнил общественность Вадим Манукян.
При этом он отметил, что и артистам, рьяно вступившимся за Аллу Пугачеву, нужно взять себя в руки. Он отметил, что ничего страшного с народной артисткой СССР не случится. "Я думаю, что ее даже штрафовать не станут. Ну не сама же себя она на вокзал запустила", – заключил эксперт.
Напомним, появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало неоднозначную реакцию у пользователей Сети. "А как машина оказалась на перроне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?? Так можно??? Или за деньги можно все??", "На перрон на машине? А что так можно?", "Автомобиль на перроне ????", "Прям как президента провожают", – раскритиковали ранее Аллу Пугачеву россияне.
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