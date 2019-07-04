"Спокойней всем нужно быть": оскалившихся на Пугачеву россиян приструнили

Реакция общественности на инцидент с Примадонной на Рижском вокзале абсолютно несоразмерна произошедшему. Так считает, вступившись за Аллу Пугачеву, эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"А что, собственно говоря, случилось? Алла Пугачева разве впервые оказалась на перроне в автомобиле?" – вопрошает эксперт. По его словам, несколько лет назад в Крыму с певицей было тоже самое. "Но только тогда не было никаких скандалов", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

"Это были не проводы, а прием дорогих гостей. Их с Максимом хлебом-солью встречали, вокруг было полно людей. Даже представитель властей Крыма приходил. И никто не подумал тогда ее оштрафовать или вообще как-то ущемить. Ее встречали с душой, а сейчас травля началась", – сетует эксперт. "Спокойней всем нужно быть", – приструнил общественность Вадим Манукян.

При этом он отметил, что и артистам, рьяно вступившимся за Аллу Пугачеву, нужно взять себя в руки. Он отметил, что ничего страшного с народной артисткой СССР не случится. "Я думаю, что ее даже штрафовать не станут. Ну не сама же себя она на вокзал запустила", – заключил эксперт.

Напомним, появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало неоднозначную реакцию у пользователей Сети. "А как машина оказалась на перроне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?? Так можно??? Или за деньги можно все??", "На перрон на машине? А что так можно?", "Автомобиль на перроне ????", "Прям как президента провожают", – раскритиковали ранее Аллу Пугачеву россияне.