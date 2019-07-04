Показавшая голый зад Собчак вызвала омерзение
Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года, подарив сына актеру Максиму Виторгану. В отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, телеведущая предпочитала прятать ребенка от чужих глаз. А недавно она начала выкладывать в Сеть фото и видео, стараясь не показывать лицо малыша. Зато другие части тела – пожалуйста.
В Instagram гламурная блондинка опубликовала пляжный снимок, запечатлев Платона полностью обнаженным. Стоя спиной к камере, он пытается попасть ногой в ботинок. "Доехали до моря", – лаконично подписала кадр Собчак.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Пока одни умилялись, другие делали Ксении замечания. Дескать, фото слишком интимное, чтобы выставлять его на всеобщее обозрение. А кто-то отметил, что смотреть на чужих голых отпрысков неприятно.
"Наденьте трусы ребенку", "Почему мы на пляже должны смотреть на генеталии ваших детей???? Это неприятно. ходите голиком сколько хотите, но только дома!!!!", "Такое фото может быть актуально для семейного альбома на память, НО ЗАЧЕМ ЕГО ВЫКЛАДЫВАТЬ В СОЦ СЕТЬ, ГДЕ У ВАС 6,5 МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЧИКОВ, И ВСЕ МОГУТ ЭТО УВИДЕТЬ? ВАМ НОРМ? Неэстетично, вот что (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутились интернет-пользователи.
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