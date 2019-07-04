Показавшая голый зад Собчак вызвала омерзение

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Четверг 4 июля
Лента новостей
14:04
Есть пострадавшие: в Петербурге иномарка врезалась в здание
13:41
Болячки во рту стали симптомом поражения мозга
12:46
На Камчатке автобус въехал в толпу на остановке
12:39
Назван помогающий в борьбе с раком напиток
12:18
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
11:28
Москвичей предупредили об опасных порывах ветра
11:21
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
10:26
Улицы Петербурга подтопило из-за сильного ливня
09:44
В Краснодаре загорелся склад с шинами
09:17
Россиян накажут за долги соседей по ЖКХ
09:13
Во время праздничного салюта погибла женщина
08:45
Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии
08:21
Путин напомнил правила поведения выскочке Зеленскому
08:13
Вызвать на допрос: Пугачевой грозят серьезные последствия после омерзительной выходки
06:12
Раскрыт секрет молодости легендарной Пугачевой
04:17
Сотрудница банка в Москве похищала деньги у пенсионеров
02:13
Шерон Стоун испугала своим изможденным видом
00:13
"Только мудрый Максим промолчал": "Свиту" Примадонны вывели на чистую воду
23:02
Дух Децла мешает пить "святую" воду с могилы Началовой
22:32
По Сети гуляет новый вирус-вымогатель
22:13
Припертый к стенке Климкин отвесил Зеленскому звонкую оплеуху
21:52
"Платье без вкуса": Тодоренко разнесли за выбор свадебного наряда
21:45
Скандал в прямом эфире: украинский националист прогнал из студии композитора
21:44
После бури в Москве несколько человек попали в больницу
21:30
В России хотят ввести контроль за сбором ягод и грибов
20:55
Ученые объяснили происхождение "ягодиц" у морских звезд
20:47
Алибасов после скандала с отравлением вновь попал в больницу
20:19
Путин признал иркутский паводок бедствие федерального масштаба
19:49
Маркл выбрала крестной своего ребенка скандальную знаменитость
19:02
Александр Масляков вляпался в грязный скандал
18:48
Единую электронную очередь в детсады закрепят законодательно
18:38
Ирина Шейк испытывает терпение бывшего возлюбленного
18:29
WhatsApp и Instagram стали недоступны в России
18:22
Путин отправил в отставку трех генералов
18:15
Известный артист оказался на грани смерти
18:00
Путин дал высокую оценку форуму "Развитие парламентаризма"
17:35
Подсадил на "вискарик": Клара Новикова призналась в любви к алкоголю
16:57
84-летнюю Фрейндлих доставили в роддом
16:24
Манси впервые расшифровали таинственные знаки на перевале Дятлова
15:59
Цискаридзе о травле Волочковой: Человек не имеет права вести себя как скот
15:56
В мире появился новый смертельный вирус
15:42
Кино осиротело: умер Панин
15:41
"Это нечто": Семенович разнесли за отсутствие вкуса
15:12
Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки
14:52
Urban Beauty Weekend пройдет в парке Красная Пресня
14:48
"Лучше бы вообще не пели": разъяренный Разин заткнул Кудрявцеву и Чехову
14:40
Стало известно о свадьбе Арнтгольц и Богатырева
14:38
"Ты трус!": известный политик врезал наглецу Зеленскому
14:32
Инопланетяне наступают: огромная туча напугала жителей Подмосковья
14:10
"Никогда этого не забуду!": Седокова получила хлесткую пощечину от близких подруг
14:07
Загитова и Медведева попали под прицел допинг-службы
13:59
В торговом центре Тюмени устроили стрельбу
13:36
Ученые раскрыли неожиданную пользу мороженого
13:30
"Зачем спать со стариком?": Сябитова рассказала о плюсах гостевого брака
13:17
В Кремле раскрыли детали секретных переговоров Путина по крушению MH17
13:06
Больная раком актриса Яковлева: Метастазы пошли в мозг
13:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июля 2019 года
12:50
Почему России важно развивать отношения с Африкой
12:44
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
12:38
Известный рэпер избил прохожего в Стокгольме (видео)
12:31
В "ЕР" попросили Генпрокуратуру и СК взять на контроль дело врачей из Калининграда
12:23
Под Уфой водитель иномарки сбил невнимательного пешехода
12:21
"Оторву голову!": взбешенная Исаева кричит из-за туров на могилу "святой" Началовой
12:20
"Где грудь?": раздетую Глюк'oZу закидали грязью
12:08
Смерть Баскова уничтожила Киркорова
12:06
Макарская показала большой живот после слов об уходе от мужа
11:59
Стала известна главная причина смерти россиянок
11:53
Россия и Африка взяли курс на сближение
11:45
"Народ жаждет мести": Порошенко отправляют за решетку
11:44
"Рыба-клоун": бесцеремонный Кадони "опустил" Гришаеву
11:35
Расфуфыренную Цымбалюк-Романовскую уложили в самом центре Москвы
11:27
54-летняя Белуччи культурно отшила 36-летнего любовника
11:15
Столичные аэропорты задержали и отменили десятки рейсов
11:01
WADA заподозрило почти 300 российских спортсменов в употреблении допинга
10:54
Опухшая Волочкова не может спать из-за дикой боли
10:53
Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову
10:52
Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения
10:50
"Серая мышь!": беспринципная Савельева оголилась после родов
10:30
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
10:19
"Хватит наживаться на Юле!": Исаева ведет в суд родителей Началовой
10:16
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов
10:14
Умер аниматор студии Disney
10:09
Зеленского высмеяли во время выступления в Канаде
10:07
Муж откровенно о ссоре Пугачевой и Вайкуле
09:52
В Сети появилось интимное видео Брежневой и Меладзе
09:50
Хабенскому подожгли руку
09:38
Пышная грудь Канделаки свела народ с ума
09:32
"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России
09:27
Шарапова с треском провалилась на Уимблдоне
09:02
"С разворота по оператору": увлекшийся Харламов избил помощника (видео)
08:55
Создатель Ford Mustang скончался в возрасте 94 лет
08:39
Панайотова назвали отцом будущего ребенка Успенской
08:21
Алибасов разоблачил ложь Первого канала
08:21
Подробности тайных переговоров Путина по крушению MH17
08:00
"Ручки шаловливые": Солнцев заткнул нудную Темникову
06:04
Маркл и принц Гарри рассказали о пережитом ужасе
04:07
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом
02:05
"Эй, холопы, подвиньтесь": Пугачеву распекли за хамский поступок
00:03
"Летальный исход": на умирающей Хлебниковой поставили крест
23:26
Известный американский спортсмен умер при загадочных обстоятельствах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как больная!": Казанова увеличила губы до кошмарных размеров
Собчак воссоединилась с Виторганом после слухов о его романе с Брухуновой
"Господи, спасибо!": "сестричка" Началовой Исаева смакует историю зачатия
Бывший участник Comedy Club стал отцом в третий раз
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом
"Как это развидеть?": восковые фигуры из музея ДНР привели в ужас
Шоу-бизнес

Показавшая голый зад Собчак вызвала омерзение

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак нашла способ напомнить о себе. Скандально известная телеведущая опубликовала фотографию, которая вызвала бурную реакцию общественности. 
прочитано 1124 раза

Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года, подарив сына актеру Максиму Виторгану. В отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, телеведущая предпочитала прятать ребенка от чужих глаз. А недавно она начала выкладывать в Сеть фото и видео, стараясь не показывать лицо малыша. Зато другие части тела – пожалуйста.

ПО ТЕМЕ

Заклеванная Собчак ответила на нападки злопыхателей

Собчак обратилась с неожиданной просьбой к Виторгану

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В Instagram гламурная блондинка опубликовала пляжный снимок, запечатлев Платона полностью обнаженным. Стоя спиной к камере, он пытается попасть ногой в ботинок. "Доехали до моря", – лаконично подписала кадр Собчак.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Пока одни умилялись, другие делали Ксении замечания. Дескать, фото слишком интимное, чтобы выставлять его на всеобщее обозрение. А кто-то отметил, что смотреть на чужих голых отпрысков неприятно.

"Наденьте трусы ребенку", "Почему мы на пляже должны смотреть на генеталии ваших детей???? Это неприятно. ходите голиком сколько хотите, но только дома!!!!", "Такое фото может быть актуально для семейного альбома на память, НО ЗАЧЕМ ЕГО ВЫКЛАДЫВАТЬ В СОЦ СЕТЬ, ГДЕ У ВАС 6,5 МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЧИКОВ, И ВСЕ МОГУТ ЭТО УВИДЕТЬ? ВАМ НОРМ? Неэстетично, вот что (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутились интернет-пользователи.

Автор: Наталья Аряева4 июля 2019, 13:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Ты трус!": известный политик врезал наглецу Зеленскому
В Кремле раскрыли детали секретных переговоров Путина по крушению MH17
"Народ жаждет мести": Порошенко отправляют за решетку
"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России

Шоу-бизнес

Показавшая голый зад Собчак вызвала омерзение
Страстного Крида подловили за поцелуями с известной актрисой
"Много ягодиц": раскрыта причина одиночества Бузовой
Боярского застукали за удивительным занятием (видео)

Проишествия

"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)
В США жестоко убили россиянку с двумя детьми

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову

Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Шоу-бизнес

Кино осиротело: умер Панин

Тяжелая утрата для всех нас
Спорт

Нелепое падение Овечкина стало сенсацией

Никто не ожидал от спортсмена такого провала
Политика

Путин напомнил правила поведения выскочке Зеленскому

Первое условие – выполнять обещания

Гороскоп

Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019

Фоторепортажи

20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом
Эффектная Ходченкова побила известную модель
Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа

Спорт

"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов
Глушаков исполнил зажигательную лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru