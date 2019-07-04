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"Какой ужас!": что случилось с лицом Маши Распутиной

Маша Распутина. Фото: www.globallookpress.com
Маша Распутина выложила свежие фотографии. Однако поклонники буквально пришли в ужас от увиденного.
прочитано 896 раз

Она считалась одной из самых привлекательных певиц в отечественном шоу-бизнесе в 90-е годы. Златокудрая красавица в невероятно коротких юбочках сражала наповал длинными ногами и роскошным низким голосом. "Играй, музыкант", "Отпустите меня в Гималаи" и другие песни стали хитами в исполнении Маши Распутиной.

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Маша Распутина

Маша Распутина певица

Сейчас артистке 55 лет, но она, как и прежде, может похвастаться стройной фигурой и ямочками на щеках, ставшими ее визитной карточкой. А вот другие части тела вызывают беспокойство у многочисленных фанатов.

Распутина опубликовала в Instagram две фотографии, снявшись с необычного ракурса. Поклонники обратили внимание на нос звезды, якобы претерпевший изменения.

"Майкл Джексон жив!😂👌", "мама дАрагая, какой ужас и ведь за это уплочено", "Фотошопим "отменно"... Маш... Зачем?", "Бррррррр!", "Буратинка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались недовольные интернет-пользователи.

По словам певицы, она тщательно ухаживает за собой, поддерживает хорошую форму и правильно питается. А заодно следит за внешностью своего мужа Виктора Захарова. Говорят, Маша Распутина даже поставила супругу ультиматум: если тот не похудеет, она от него уйдет.

Автор: Наталья Аряева4 июля 2019, 11:35

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