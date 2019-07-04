"Какой ужас!": что случилось с лицом Маши Распутиной
Она считалась одной из самых привлекательных певиц в отечественном шоу-бизнесе в 90-е годы. Златокудрая красавица в невероятно коротких юбочках сражала наповал длинными ногами и роскошным низким голосом. "Играй, музыкант", "Отпустите меня в Гималаи" и другие песни стали хитами в исполнении Маши Распутиной.
Сейчас артистке 55 лет, но она, как и прежде, может похвастаться стройной фигурой и ямочками на щеках, ставшими ее визитной карточкой. А вот другие части тела вызывают беспокойство у многочисленных фанатов.
Распутина опубликовала в Instagram две фотографии, снявшись с необычного ракурса. Поклонники обратили внимание на нос звезды, якобы претерпевший изменения.
"Майкл Джексон жив!😂👌", "мама дАрагая, какой ужас и ведь за это уплочено", "Фотошопим "отменно"... Маш... Зачем?", "Бррррррр!", "Буратинка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались недовольные интернет-пользователи.
По словам певицы, она тщательно ухаживает за собой, поддерживает хорошую форму и правильно питается. А заодно следит за внешностью своего мужа Виктора Захарова. Говорят, Маша Распутина даже поставила супругу ультиматум: если тот не похудеет, она от него уйдет.
Скандал с Примадонной вышел на новый уровень
Пиарщица блеснула на сцене
Отвечать будет весь дом
Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Маленький член
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Скандал со свекровью
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не хочу ходить за больным мужем.
Сказал, что отвратительно готовлю
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
Кого выбрать?
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Хочу на море.
Серябкина спит с Фадеевым
Жесткий секс
Светлана Викторовна Руденкова - бессовестная женщина!
Щель между зубов
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Астролог сказал, что мы несовместимы
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Толкнул беременную в живот