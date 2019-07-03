Смерть Баскова уничтожила Киркорова
Филипп Киркоров с детьми сейчас на отдыхе в Майами. Король российской эстрады переживает из-за того, что не может быть рядом с Николаем Басковым в тяжелое для него время. Свою поддержку и сочувствие артист выразил в Instagram.
Отец Николая Баскова, Виктор Владимирович, скончался в возрасте 67 лет. Филипп Киркоров отметил, что 3 июля – самый тяжелый день в жизни друга и его матери Елены Николаевны: они навсегда простятся с дорогим и любимым человеком.
По словам Киркорова, отец певца теперь будет аплодировать ему с небес – и это будут лучшие аплодисменты для "золотого голоса России". Поп-король отметил, что душой он рядом с Николаем Басковым.
"Душой с тобой, прости , что сегодня физически не с тобой. Держись, Друг , мои слова соболезнования и утешения Маме....Твой Друг, Филипп... RIP", – написал Филипп Киркоров (орфография и пунктуация оригинала - Прим. ред).
Поп-король пожелал Баскову и его маме сил, чтобы пережить тяжелый день. После же, уверен Филипп Киркоров, останется светлая память о человеке, который подарил Коле Баскову жизнь, его матери – верного и преданного мужа, а стране – большого артиста.
8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Телеведущая опубликовала горячие фото
Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Звезда удивила провокационным фото
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Маленький член
Замуж не хочу!
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Не хочу ходить за больным мужем.
Переспать за машину?
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Сказал, что отвратительно готовлю
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.