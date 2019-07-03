Хабенскому подожгли руку

Константин Хабенский с размахом отметил день рождения старшей дочери Александры. На записи, опубликованной в личном микроблоге Ольги Литвиновой, можно увидеть, как аниматор поджигает артисту руку. К счастью, трюк был полностью безопасным. "Детский праздник – это очень волнительно, ответственно, весело! Мы в восторге!" – цитирует супругу актера Teleprogramma.pro.
Напомним, что Константин Хабенский состоял в браке с журналисткой Анастасией Смирновой. Она умерла в 2008 году от опухоли мозга. Спустя несколько лет артист женился на коллеге Ольге Литвиновой. Пара воспитывает троих детей: сына актера от первого брака и двух дочерей.
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