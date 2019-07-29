Родные звезды "Брестской крепости" предчувствовали ее смерть

У матери Ники Никоновой были сомнения, когда актриса собиралась на Аляску. По словам Ольги Никоновой, она чувствовала: что-то не так, однако остановить дочь и не пыталась, ведь девушка показала характер еще в 17 лет.
"Ей было мало всего, что ее окружало. Мало адреналина, мало жизни. Она брала все, что могла. На Аляску поехала за романтикой..." – рассказала женщина журналистам.
Мать Ники Никоновой собирает деньги на поездку в США – билет в один конец стоит около двух тысяч долларов. Но и это не самая большая проблема: не осталось документов не только у Ники, но и у ее мужа. Ольга попросила журналистов "Комсомольской правды" узнать, что делать в такой ситуации.
Звезда фильма "Брестская крепость" утонула во время свадебного путешествия на Аляску. Нина Никонова с мужем Петром Маркеловым пытались повторить маршрут знаменитого американского "выживальщика" Кристофера Маккэндлесса. Когда они переходили вброд Текланику, девушку унесло течением. Ника пробыла под водой около пяти минут, спасти ее не удалось.
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