Погибла 24-летняя звезда фильма "Брестская крепость"

О печальном известии сообщила помощник режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот. "Ника погибла вчера на Аляске, переходя реку Текланика", - рассказала Тамара сайту "Комсомольская Правда".
Актриса была еще совсем юна – всего 24 года. Она снялась в "Брестской крепости", будучи тринадцатилетней школьницей. Знакомые Ники говорят о ней как о человеке, который ценил каждый момент своей жизни.
У девушки был широкий круг увлечений, в рамках актерства ей было тесно . Не имея особых средств, она находила возможность путешествовать по миру, открывать для себя новое.
Стоит отметить, что в феврале 2018 года ушел из жизни другой актур, принимавший участие в картине "Брестская крепость". Тогда в Минске в возрасте 83 лет ушел из жизни народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук. За свою продолжительную карьеру актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.
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