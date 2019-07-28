Повернувшаяся задом к поклонникам звезда "взорвала" Сеть

Майли Сайрус всего лишь хотела показать подписчикам, как красиво загорела она со спины. Скромная поп-звезда объяснила это фанатам в подписи под следующим фото. Здесь певица снялась в том же наряде – но уже повернувшись к объективу в профиль.
Объясняться Майли Сайрус пришлось за предыдущий пост. 26-летняя певица опубликовала откровенный снимок, на котором она в одном нижнем белье позирует на своем диване – причем повернувшись к фотографу "пятой точкой".
Майли Сайрус получила мировую известность, снявшись в главной роли в сериале "Ханна Монтана". Провокации в Сети поп-звезда устраивает довольно часто. К примеру, на Пасху она опубликовала фотоссесию топлес. На певицу обрушилась волна критики – за неуважение к религиозному празднику, напоминает Teleprogramma.pro.
Майли Сайрус в 2014 стала вегетарианкой. К такому решению ее подтолкнула смерть любимой собаки Флойда. А спустя год, вдохновившись примером поп-звезды, стал вегетарианцем и ее муж, актер Лиам Хемсворт.
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