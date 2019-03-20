Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры
На фотографии звезда позирует на шезлонге в пустыне. Певица прикрыла грудь рукой так, чтобы поклонники могли увидеть ее татуировки на правом боку. В подписи к посту Майли Сайрус рассказала, что скоро у нее начнется фестивальный сезон. "Я уже готова веселиться! Вперед, лето 2019!", – объявила она.
Поклонники не смогли пройти мимо такого пикантного поста. Многие принялись хвалить ее образ и стали признаваться в любви. "Королева", "У тебя натуральная красота", "Шикарная девушка", "Симпатичная фигура", – написали они.
Другие комментаторы, наоборот, посчитали снимок слишком вульгарным. "Ты не любишь носить одежду или просто тебе нужно внимание?", "Пожалуйста, надень одежду. Ты уже больше ничем не можешь впечатлить", – отмечали возмущенные подписчики.
Напомним, недавно Майли Сайрус объявила о том, что примет участие в фестивале Woodstock, который пройдет в Нью-Йорке с 16 по 18 августа. Певица опубликовала пост, в котором пообещала устроить грандиозную вечеринку. Известно, что вместе с ней на сцену выйдут такие известные артисты и коллективы, как The Killers, Imagine Dragons, The Black Keys и Jay-Z.
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