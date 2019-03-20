Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
партнеры
Среда 20 марта
Лента новостей
16:26
Автомобилисты просят "ЕР" защитить их интересы
16:09
Загитова обставила выскочку Медведеву
15:40
В Башкирии внедорожник сбил пешехода и уехал
15:25
В деле о гибели группы Дятлова появился неожиданный поворот
15:01
Известный оперный певец скончался в Москве
14:51
Перепуганный Порошенко перед выборами бежит из страны
14:31
Выяснились подробности похорон Юлии Началовой
14:30
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
14:21
Состояние тяжелобольной Ваенги ухудшилось
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года
13:50
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
13:49
Шнуров объявил об уходе
13:48
Госдума держит на контроле развитие социальной сферы
13:39
Единороссы помогут обманутым дольщикам в 16 регионах
13:36
Губернаторы массово просят Путина об отставке: что происходит
13:34
На место страшного ДТП в Новой Москве вылетел вертолет МАЦ
13:33
"Он в очень плохом состоянии": Джигарханяна обнаружили в квартире Цымбалюк-Романовской
13:29
Грудь до пупа и складки: фото Лопыревой без ретуши попало в Сеть
13:12
10-летний мальчик рискнул жизнью ради спасения тонувшей девочки (видео)
12:58
Ошарашенному Леонтьеву выдвинули жесткий ультиматум в день 70-летия
12:40
Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике
12:29
Собчак появилась на публике с Богомоловым
12:22
"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
12:07
Милявская поделилась секретом красоты
11:52
Влюблена в девушку: Дакота сделала шокирующее заявление после развода
11:46
Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате мира
11:40
В Госдуме подсчитают ущерб Крыму от украинской власти
11:32
Известный ведущий раскрыл новую страшную болезнь Началовой
11:29
Знаменитая актриса привела в восторг "лысым" фото
11:19
Названы причины госпитализации Елены Берковой
11:19
Схрон взрывчатки и оружия банды убийц из 90-х нашли в Подмосковье
10:39
70-летний Леонтьев высказался о суррогатной матери для своего ребенка
10:37
Киркорова разнесли за "сладкое" видео с Тимати
10:19
Найдены неопровержимые доказательства четвертой беременности Миддлтон
10:15
Нервный Порошенко набросился с дикими обвинениями на Путина
10:01
Знаменитая актриса оказалась на пороге смерти после увольнения
09:44
Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка
09:17
Фото голого принца Чарльза утекли в Сеть
09:01
Молодящаяся Андреева показала большую дырку
08:44
Гитарист Оззи Осборна умер накануне дня рождения
08:10
Басков взбесил народ попрошайничеством из-за смерти Началовой
06:35
Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе
04:13
Заговорившую о мужских гениталиях Собчак заставляют вымыть рот
02:07
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
00:35
"Локоть сломал": обматерившая мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" получила по полной
21:54
Почему ушел Назарбаев
21:53
"Чуть не помер": рыжий из "Иванушек International" рассказал об ужасе на детском утреннике
21:43
Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь
21:28
Оголившаяся Глюк’oZa пошла по стопам красавицы Асмус
20:52
В Ижевске насмерть замерз человек
20:22
В Челнах из загоревшейся школы эвакуировали более 600 человек
20:11
В Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода
20:00
Переделанная Бледанс прижалась на лестнице к южному красавцу
19:55
Под Тюменью мужчина расстрелял знакомых из-за долга
19:24
Почерневшую Семенович перестали узнавать
18:42
"Стала жертвой насилия": Собчак взвыла от происков певца-извращенца
18:42
Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
18:41
В Омске мужчина убил собутыльника из-за штанов
18:30
Володин: Россия и Казахстан должны остаться стратегическими партнерами
18:22
Кто научит молодых политиков
18:11
Падение глыбы льда на младенца обернулось серьезными последствиями
17:51
Перепутали в роддоме: Шепелеву рассказали о роковой ошибке
17:22
"Добил рак простаты?": загадочная причина отставки Назарбаева
17:14
"Дважды вызывала неотложку": Борисова отреагировала на прогнозы о своей смерти
16:52
Из галереи в Москве украли 5 картин
16:27
Подробности срочной отставки Назарбаева
16:27
Сделано заявление об украинских танках в Крыму
16:25
Уличенная в обмане Порошина раскрыла имя пятого ребенка
16:21
Отказавшаяся рожать от больного мужа актриса разревелась у Корчевникова
16:08
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке
16:07
Кеосаян и Симоньян ждут ребенка
15:54
В Башкирии "Газель" насмерть сбила пешехода
15:39
"Ненавидел себя": Машков раскрыл главный страх перед Табаковым
15:35
70-летний Леонтьев готовится стать отцом
15:22
На трусливого Порошенко объявлена охота
15:12
Единороссы не поддержат законопроект о переводе времени
15:07
Пригожин взбесил украинцев словами о Крыме
15:01
Называется матерью: позарившуюся на миллионы Яковлева из "Иванушек" оплевали у Малахова
14:57
Кредитору "Югры" досталось от охранников АСВ
14:53
Рыбаков предупредили о смертельной опасности (видео)
14:40
"Злобный вредитель": напуганная Цымбалюк-Романовская доверилась не тому человеку
14:27
Законопроект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение в Думе
14:21
Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)
14:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 марта 2019 года
14:18
"Дешевая подделка": знаменитая модель крупно опозорилась
14:00
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
13:55
Россияне ударились в экономию после праздников
13:49
В Кремле заявили о смене режима на Украине
13:38
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Хуциева
13:31
Наталия Орейро решила вернуться на российские экраны
13:26
Пляшущему на костях Началовой Малахову заткнули рот
13:21
Пугачева и Киркоров повеселятся на грандиозном юбилее Леонтьева
13:11
"Очень больно": Федосеева-Шукшина плачет из-за тяжелой утраты
13:10
В центре Москвы совершено убийство
13:05
В Новой Москве открылся офис продаж ЖК "Филатов Луг"
12:47
Российская актриса едва не умерла во время оргии перед камерами
12:35
"Туалетное" видео Бузовой с тампонами вызвало шок
12:34
Госдума расширяет полномочия Счетной палаты
12:33
Медведева сделала жесткое заявление перед бойней
12:28
Любимые мужчины Юлии Началовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко толкает Украину к войне с Россией
Семья отреагировала на шумиху вокруг тела Началовой
Затравленная Рудковская огрызнулась из-за нападок на сына
Сделано важное заявление для пенсионеров
Сраженная горем Божена Рынска изменилась до неузнаваемости
"Вы там совсем прибалдели?": Собчак в истерике из-за лишения родительских прав
Шоу-бизнес

Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры

Майли Сайрус. Фото: www.globallookpress.com
Американская исполнительница часто шокирует публику откровенными фотографиями. В минувший вторник Майли Сайрус разместила снимок, на котором предстала полностью обнаженной. 
прочитано 360 раз

На фотографии звезда позирует на шезлонге в пустыне. Певица прикрыла грудь рукой так, чтобы поклонники могли увидеть ее татуировки на правом боку. В подписи к посту Майли Сайрус рассказала, что скоро у нее начнется фестивальный сезон. "Я уже готова веселиться! Вперед, лето 2019!", – объявила она. 

ПО ТЕМЕ

Скандалистка Майли Сайрус ждет ребенка

Любовница Майли Сайрус дважды опозорилась

Поклонники не смогли пройти мимо такого пикантного поста. Многие принялись хвалить ее образ и стали признаваться в любви. "Королева", "У тебя натуральная красота", "Шикарная девушка", "Симпатичная фигура", – написали они.

Другие комментаторы, наоборот, посчитали снимок слишком вульгарным. "Ты не любишь носить одежду или просто тебе нужно внимание?", "Пожалуйста, надень одежду. Ты уже больше ничем не можешь впечатлить", – отмечали возмущенные подписчики. 

Напомним, недавно Майли Сайрус объявила о том, что примет участие в фестивале Woodstock, который пройдет в Нью-Йорке с 16 по 18 августа. Певица опубликовала пост, в котором пообещала устроить грандиозную вечеринку. Известно, что вместе с ней на сцену выйдут такие известные артисты и коллективы, как The Killers, Imagine Dragons, The Black Keys и Jay-Z. 

Автор: Полина Крылова20 марта 2019, 16:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые безумные наряды церемонии MTV

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему ушел Назарбаев
Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
В Кремле заявили о смене режима на Украине
Осталось недолго: на Украине звучит погребальный звон для Порошенко

Шоу-бизнес

Рынска продает вещи ради ребенка от мертвого мужа
Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры
Коммунальщики вышвыривают легендарного музыканта из дома
Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль

Проишествия

Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль

Артистка уехала из России
Шоу-бизнес

Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка

Она потеряла сознание в балетном классе
Шоу-бизнес

Паулина Андреева резко сменила имидж

Артистка появилась на публике с режиссером Федором Бондарчуком
Шоу-бизнес

Садальского привел в ужас истощенный сын Васильевой

Наследник актрисы добился талии, как у мамы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана
По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей

Фоторепортажи

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Любимые мужчины Юлии Началовой
Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками
Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO

Спорт

Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
Медведева сделала жесткое заявление перед бойней
Уткин вывел Черчесова на чистую воду

Регионы

Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru