Известная певица заступилась за разведенную Глюкозу

Певица Глюкоза подарила мужу себя и детей – а он этого не оценил. Если бы Александр Чистяков действительно любил Наталью, он никогда даже не взглянул бы в сторону другой женщины, уверена Кристина Есаян.

"Мы, женщины, дарим вам свою жизнь, рожаем вам детей, ухаживаем за вами – а вы просто в какой то момент меняете нас на какую-то курицу, которая в этой жизни ничего для вас не сделала! Вы просто привыкли так жить! У вас нет ценностей – говорите друг другу "люблю", а сами при любой проблеме подаете на разводы! То денег вам не хватает, то любви, то внимания. Это все чушь полная – значит вы никогда и не любили человека, раз так легко от него отказались!", – эмоционально комментирует ситуацию Кристина.

Артистка пожелала певице Глюкозе не зацикливаться на проблемах и идти дальше. Кристина уверена, что Наталья на своем пути обязательно встретит достойного мужчину и найдет свое счастье.

Разговоры о разводе певицы Глюкозы – Натальи Ионовой – и ее супруга, бизнесмена Александра Чистякова, стали одной из самых горячих тем этого лета в российском шоу-бизнесе. Большинство пользователей Сети считают, что она сама виновата в разводе. По их мнению, она слишком сильно была занята собой, поэтому совершенно забыла о детях и супруге. Даже многие подписчицы Натальи в Instagram оказались на стороне Александра – заявляя, что понимают, почему он решился на такой шаг.