Известная певица заступилась за разведенную Глюкозу

Певица Глюкоза подарила мужу себя и детей – а он этого не оценил. Если бы Александр Чистяков действительно любил Наталью, он никогда даже не взглянул бы в сторону другой женщины, уверена Кристина Есаян.
"Мы, женщины, дарим вам свою жизнь, рожаем вам детей, ухаживаем за вами – а вы просто в какой то момент меняете нас на какую-то курицу, которая в этой жизни ничего для вас не сделала! Вы просто привыкли так жить! У вас нет ценностей – говорите друг другу "люблю", а сами при любой проблеме подаете на разводы! То денег вам не хватает, то любви, то внимания. Это все чушь полная – значит вы никогда и не любили человека, раз так легко от него отказались!", – эмоционально комментирует ситуацию Кристина.
Артистка пожелала певице Глюкозе не зацикливаться на проблемах и идти дальше. Кристина уверена, что Наталья на своем пути обязательно встретит достойного мужчину и найдет свое счастье.
Разговоры о разводе певицы Глюкозы – Натальи Ионовой – и ее супруга, бизнесмена Александра Чистякова, стали одной из самых горячих тем этого лета в российском шоу-бизнесе. Большинство пользователей Сети считают, что она сама виновата в разводе. По их мнению, она слишком сильно была занята собой, поэтому совершенно забыла о детях и супруге. Даже многие подписчицы Натальи в Instagram оказались на стороне Александра – заявляя, что понимают, почему он решился на такой шаг.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Великая сила Любовь!
Как найти правильного спутника жизни?
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
Престижные мужчины или солидные
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
Секс раз в день но мне мало
девушку убили на детской площадке
Не говорит что любит
Насилие в семье
Мне 35 и у меня не было секса
Болит зуб мудрости
Бузова блондинка или брюнетка?
хоть бы войны не было!
О "Мавроди"и нашего времени.
He вeзёт
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Подорожают тортики и шоколадки
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Отношения
раньше я хотела стать богатой!