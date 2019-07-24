Внучка Ротару рассекретила место отдыха

София Евдокименко отдыхает на итальянском курорте Форте-деи-Марми. 18-летняя наследница Софии Ротару поделилась свежим роликом в Instagram.

На курорте, где находится внучка знаменитой певицы, часто проводит отпуск семейство исполнителя Александра Малинина. София Евдокименко опубликовала в соцсети ролик, на котором позирует на яхте. Девушка предстала перед своими подписчиками в белом бикини и игривых очках в форме сердечек, сообщает "Пятый канал". Ранее она поделилась в соцсети соблазнительным снимком с юга Франции.







