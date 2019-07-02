"Когда тебя жестоко обманули": Боня стала жертвой розыгрыша

Модель отдыхает в Турции. Виктория Боня призналась в Instagram, что там над ней подшутили.

Продолжение: "Все, как ты любишь": вдова залила могилу умершего от цирроза Яковлева алкоголем

Знаменитость находится на курорте Бодрум. В своем микроблоге она публикует снимки закатов, местных блюд, а также интерьеров отеля. При этом сама Виктория Боня отмечает, что на отдыхе сложно делать не однообразные, интересные кадры.

В последнем посте светская львица рассказала, что фотограф, снимавший ее для очередной фотосессии, разыграл ее. Пока она позировала, принимая подходящие положения рук, ног и головы, ее снимали на видео.

"Когда тебя жестоко обманули. Сказали, что фоткают, давая советы, как держать голову и так далее… Если бы вы слышали голос за кадром", – поделилась Виктория Боня с поклонниками. Фолловеры же посчитали, что в ролике их любимица выглядит великолепно, и одарили массой комплиментов.

Отметим, в последнее время Виктория Боня заметно похудела. Девушка начала тренироваться в спортзале и изменила рацион, чтобы набрать вес. Однако поправиться ей удалось только на килограмм. По всей видимости, сыроедение, которым Виктория Боня увлекалась в последнее время, забирает у нее нужные килограммы. Поэтому теперь порции еды у звезды внушительные.

Виктория Боня не скрывает, что ее смущает собственная худоба, и даже просит пользователей Сети не напоминать ей об этом.