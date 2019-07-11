Актер из "Властелина колец" впервые станет отцом

Звезда кинотрилогии "Властелин Колец" Элайджа Вуд скоро станет отцом. Об этом рассказали зарубежные СМИ.
Несколько дней назад папарацци засняли британского актера с его возлюбленной, датским продюсером Метте-Мари Конгсвед, на улицах Лос-Анджелеса. На снимках, опубликованных в Сети, можно заметить округлившийся живот девушки, передает "Пятый канал". В комментариях поклонники поздравили пару с пополнением.
Напомним, влюбленные вместе уже более двух лет. Они познакомились во время работы над лентой "В этом мире я больше не чувствую себя как дома", где Элайджа Вуд сыграл главную роль, а Метте-Мари Конгсвед выступила в качестве продюсера.
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