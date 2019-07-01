Растоптанная за выпад в сторону России Катамадзе взяла слова обратно

Нино Катамадзе, заявившая об отказе от выступлений в России, передумала. Джазовая певица удалила свое громкое заявление из соцсети.

Публикация Нино Катамадзе исчезла с ее страницы в Facebook. Выложенная накануне скандальная запись, в которой артистка объявила Россию агрессором, а президента Владимира Путина – своим личным врагом, удалена.

Нино Катамадзе пообещала, что ее выступление, которое состоялось 22 июня на московском фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. "Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!" – написала певица.

Публикация в Facebook появилась после того, как пользователи Сети из Грузии резко раскритиковали артистку за то, что она выступает на территории "страны-агрессора". И это в то время, как в Тбилиси продолжаются протесты у здания парламента, которые начались еще 20 июня.

Тогда, на Межпарламентской ассамблее православия, депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова посадили в президиум грузинского парламента. Это стало поводом для начала массовых беспорядков в стране, напоминает URA.ru.

На скандальный пост Нино Катамадзе отреагировали российские деятели шоу-бизнеса и журналисты. Они отметили, что певица на много лет гастролировала по российским городам, зарабатывая деньги, и не задумывалась о политике. Если же вдруг Россия стала для нее враждебным государством, пусть артистка сидит в Грузии – россияне ничего не потеряют.

Пост Нино Катамадзе после отзывов российской части аудитории исчез из соцсети. Читатели "Дни.ру" в комментариях предположили, что деньги для артистки важнее политических пристрастий.