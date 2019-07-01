"Невелика потеря": плюнувшей в россиян Катамадзе предложили сидеть в Грузии
Метаний грузинской певицы в России не поняли. Нино Катамадзе долгое время давала концерты в России, не задумываясь о политической подоплеке своих действий. Но неожиданно "прозрела". Непонятно только, что послужило толчком к этому.
"Нино Катамадзе под грузинским солнышком перегрелась? Что именно оккупировала Россия в Грузии? Не хочет приезжать в Россию – невелика потеря. Но какого лешего она приплела в эту историю политику?", - удивляется эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Извинитесь за убитых миротворцев и давайте перевернем ту страшную историю 2008 года. Народы Абхазии и Южной Осетии сделали свой выбор, они не находятся под российской юрисдикцией. Пусть грузинские власти ведут диалог с этими народами и нечего приплетать сюда Россию. Путин ей не нравится. А когда она ездила в Россию с концертами все эти годы ей Путин не мешал или деньги не пахли? А тут вдруг у нее на Родине случились волнения и она решила вслед за другими в этом обвинить Россию. Очень недальновидно и глупо", – заключил Манукян.
Нино Катамадзе днем ранее заявила, что ее выступление на московском фестивале "Усадьба Jazz", вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним. Певица поддержала протестующих в Тбилиси, которые митингуют под лозунгами о "российской оккупации".
Демарш Нино Катамадзе удивил многих представителей шоу-бизнеса. Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в России певицу никто не обижал. "Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует", – сказал Пригожин.
В свою очередь, журналист Владимир Соловьев выразил сомнение в том, что заявление певицы станет поводом для выхода ее фанатов на акции против российской власти. С ведущим согласились и подписчики, которые подчеркивают, что вообще впервые услышали о Катамадзе после раздутого скандала.
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