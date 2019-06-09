Затравленный Макаревич сообщил об отмене выступления "Машины времени" у стен Кремля

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич подтвердил информацию о том, что коллектив не будет участвовать в концерте по случаю Дня России у стен Кремля 12 июня. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".
По словам музыканта, организаторы составили новую верстку программы, в которой "Машины времени" не оказалось. "Позвоните им, я вам сказал все, что я знаю", – подчеркнул он. Ранее Макаревичу пришлось отбиваться в соцсетях от критиков, которые напомнили ему о высказываниях про Крым и россиян, удивившись при этом согласием Маркаревича петь у стен Кремля. Он же в ответ призвал не смешивать политику и музыку.
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