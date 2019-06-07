"Она омерзительна": бывшую жену Меладзе распекли за откровения о певце

Бывшую жену Валерия Меладзе распекли за откровения об артисте. Изложенная ею Борису Корчевникову версия событий не выдерживает критики.

Бывшая жена Меладзе не могла не знать, что певец ей изменяет. У Валерия Меладзе была не очередная интрижка, а многолетняя связь, от которой родился ребенок. Так что причитания экс-супруги артиста выглядят странно.

"Обманутая жена жалится нам, что ничего не знала, не видела и не подозревала 15 лет: "Когда у нее родился ребенок, я не знала, что ребенок от Валеры, я ее поздравила еще". Серьезно? Такое может быть? Твой муж гуляет, а ты не знаешь? В общем, не стану цитировать все слезы и сопли бывшей жены Меладзе, но мне она более омерзительна, чем сам Валерий", - пишет популярный блогер Лена Миро.

Миро напоминает, что Валерий Меладзе долгие годы жил на две семьи. "Продюсировал "ВИА Гру", совокуплял солистку группы Джанабаеву. Дело зашло настолько далеко, что Альбина залетела и родила ребенка", – отмечает блогер. Миро добавляет: как ни странно, это не стало поводом для развода.

По словам блогера, если жена не замечает, как у нее под носом завелась соперница, – значит, она просто не хочет этого видеть. То есть ей так удобно и все ее устраивает.

"Таких женщин – не уважаю. Их не за что даже жалеть. Они, как пиявки, присосались к мужу и потеряли всякое самоуважение. А тех, кто не уважает себя, и другим не должно быть жалко", – как обычно резко замечает Миро.

Бывшая жена Меладзе откровенно пообщалась с Борисом Корчевниковым. Ирина Меладзе появилась в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". По словам Ирины, новость о том, что ее муж живет двойной жизнью, стала для нее настоящим шоком. Она чувствовала, что ее супруг отдаляется, однако списывала его странное поведение на проблемы с работой.

