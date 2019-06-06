Бросившуюся на помощь Собчак ударили в спину
Ксения Собчак заявила, что она связалась с представителями Kinodanz и убедила отозвать иск. Те согласились при условии, если им будет предоставлена возможность публично высказать свою позицию. Когда телеведущая сообщила об этом BadComedian, тот отказался идти на компромисс.
"И тут неожиданный поворот. Евгений Баженов отвечает: мол, спасибо за твою поддержку, но мой ответ – нет. Мы типа пытались с ними выйти на связь, у нас это не получилось. У них есть наши контакты. Теперь только через юристов", – пересказала диалог Собчак на своем YouTube-канале.
Знаменитость призналась, что растерялась и не поняла, в чем дело. По словам Баженова, он пытался урегулировать конфликт, однако при нынешнем положении дел судебные вопросы лучше не решать лично.
Ранее Ксения Собчак прокомментировала на своем канале в Twitter судебное разбирательство по делу киноблогера BadComedian. Светская львица в шоке от такой несправедливости. Она заявила, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации и полностью на стороне Баженова.
Звезда попросила Министерство культуры отозвать иск. Она уверена, что отечественные фильмы смотрят лишь благодаря работе обвиняемого. "Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино", – обратилась Ксения Собчак к властям.
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