Злобные украинцы пришли в ярость из-за заявления Валерии
Супруга продюсера Иосифа Пригожина дала откровенное интервью ведущему Youtube-канала "Эмпатия Манучи". Певица сообщила, что запрет на въезд на Украину совсем не повлиял на ее карьеру.
"Я не много потеряла работы из-за запрета, потому что где там особо работать осталось? Все украинские артисты к нам приехали", – отметила Валерия. Она добавила, что все сферы жизни украинского общества находятся в удручающем состоянии.
Несмотря на это знаменитость надеется, что новый президент Владимир Зеленский снимет для российских деятелей запрет на посещение страны. Исполнительница добавила, что до сих пор не понимает, почему ей не ограничили въезд. "Но это не означает, что я завтра туда поеду. Но просто сам факт и какая-то несправедливость...", – приводит ее слова Obozrevatel.com.
Украинские пользователи не смогли остаться в стороне после громкого высказывания исполнительницы. Один из комментаторов уличил Валерию в непоследовательности. "Зачем ей приезжать к нам, если у нас все развалено? Видимо, в России не все так хорошо, раз они возмущаются, что их на Украину не пускают", – написал он.
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