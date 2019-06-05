Орбакайте добила севшего в лужу Малахова
Популярного журналиста затравили после откровенного заявления Максима Галкина: он обвинил Андрея Малахова во лжи. Многие поддержали знаменитого юмориста – среди тех, кто не смог пройти мимо скандала, оказалась и Кристина Орбакайте.
Певица выступила с заявлением в Instagram. Судя по всему, ей знакома ситуация, когда желтые СМИ публикуют всякие небылицы. "Прекрасно тебя понимаю!" – написала артистка под постом Галкина.
Получил смачную словесную оплеуху Андрей Малахов и от Влада Топалова. По словам исполнителя, перегибам в желтой прессе буквально нет конца.
"Не перестаю удивляться. Каждый раз умудряются побить собственную планку беспредела. Я на твоей стороне на все 100!" – ответил он Галкину.
Напомним, что последней каплей для юмориста стала статья на портале StarHit, главным редактором которого является Андрей Малахов. В материале рассказывалось о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева завершают строительство особняка на Кипре. Пара эту информацию опровергла.
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