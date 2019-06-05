Певица Елка шокировала народ худобой
Певица Елка обычно предпочитала свободную одежду. Однако в последнее время решила показать поклонникам свою стройную фигуру и длинные ноги. Некоторым фанатам фигура показалась уж чересчур стройной.
36-летняя певица Елка приняла участие в съемке для журнала Esquire. Образ самой артистке понравился – а вот многие поклонники его не оценили. Хотя самые преданные, как обычно, сыпали комплиментами.
"Случилась волшебная фотосессия с @klepnev, работами которого я давно увлечена, но и подумать не могла, что у нас может быть хоть какая-нибудь точка соприкосновения. А тем более для такого издания... И вот. Представляете?) я нет. Спасибо, команда мечты", – написала певица Елка под серией кадров с бекстейджа фотосессии.
"Лиза, Вы – магическая", "На Линду похожа", "Оч круто", – пишут фанаты. Однако критикам бросилась в глаза чрезмерная худоба певицы Елки. "Елочка, что ж такая худенькая", "Очень худая", "Она меня пугает иногда", "Немного на раннего Marilyn Manson похоже)))", "Мэнсон по-русски", – жалеют артистку подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Напомним, в одном из недавних интервью певица Елка призналась, что пока не готова заводить детей. По ее мнению, воспитание наследников – очень большая ответственность. В то же время, артистка не считает себя приверженцем идеологии чайлдфри. Однако вопросы назойливых поклонников и журналистов о детях она называет бестактными и неуместными.
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