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Шоу-бизнес

Наталья Штурм осталась в чем мать родила

Наталья Штурм. Фото: www.globallookpress.com
Наталья Штурм выложила у себя в Instagram новую серию фотографий. Поклонники моментально отреагировали на откровенные кадры.
прочитано 775 раз

На снимках звезда на фоне красивых пейзажей Болгарии запечатлена практически голой – на ней лишь белое парео. На некоторых же фото певица полностью обнажена.

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"Когда искусство борется с высоким искусством", – подписала Наталья. Также она отметила хештеги: #Эротика, #фантазия, #девственница.

Подписчики стали активно обсуждать новую серию снимков в комментариях. "Очень красиво, не вульгарно, просто классика живописи", – отметила фанатка.

"Больше всего нравится хештег #девственница", – посмеялась поклонница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

Многих, наоборот, фотографии разочаровали и даже разозлили. "Бесстыжая!", "Что, больше нечем заняться?", "Старая пошлячка", – накинулись на артистку активные пользователи Сети.

"Показать больше нечего – только голое тело. В жизни больше достижений нет", – утверждает критик.

У Штурм прекрасная для 52 лет фигура. Звезда неоднократно делала пластические операции. Причем она сама не скрывает этот факт. Собственно, за это фанаты и прозвали ее "силиконовой бабушкой", сообщает teleprogramma.pro.

Автор: Екатерина Плискина4 июня 2019, 13:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая Штурм доводит до тошноты

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Жаль, что пластику не делают на мозги.
Гость
Ответить
Гость
Это кризис возраста, мне 52 года, не дай Господи дойти до такого маразма, дай состариться достойно! Плачу.
Да-да. Климакс- страшное дело. У всех по-разному проявляется... Здесь клиника.
Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/SFE6QHH Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
Это кризис возраста, мне 52 года, не дай Господи дойти до такого маразма, дай состариться достойно! Плачу.
Гость
Ответить
Ужас.
1

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