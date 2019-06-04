Наталья Штурм осталась в чем мать родила
На снимках звезда на фоне красивых пейзажей Болгарии запечатлена практически голой – на ней лишь белое парео. На некоторых же фото певица полностью обнажена.
"Когда искусство борется с высоким искусством", – подписала Наталья. Также она отметила хештеги: #Эротика, #фантазия, #девственница.
Подписчики стали активно обсуждать новую серию снимков в комментариях. "Очень красиво, не вульгарно, просто классика живописи", – отметила фанатка.
"Больше всего нравится хештег #девственница", – посмеялась поклонница.
Многих, наоборот, фотографии разочаровали и даже разозлили. "Бесстыжая!", "Что, больше нечем заняться?", "Старая пошлячка", – накинулись на артистку активные пользователи Сети.
"Показать больше нечего – только голое тело. В жизни больше достижений нет", – утверждает критик.
У Штурм прекрасная для 52 лет фигура. Звезда неоднократно делала пластические операции. Причем она сама не скрывает этот факт. Собственно, за это фанаты и прозвали ее "силиконовой бабушкой", сообщает teleprogramma.pro.
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