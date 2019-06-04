"Припал к груди": Пригожин прилюдно прижался к жене магната
Неожиданное заявление появилось на странице Иосифа Пригожина в Instagram. Судя по фотографии, он прижался к Екатерине Кожевниковой и сделал селфи.
Продюсер облокотился щекой на плечо жены магната. Подпись, которую Пригожин разместил ниже, несколько удивила. "Припал к груди именинницы", – отметил он.
Снимок вызвал бурю негодования. "Ну уж не к груди, а всего лишь к плечу", – поправили Пригожина. "Даже не к груди, а почти к подмышке", – высмеял продюсера комментатор.
"К ее груди грех не припасть!" – заявил один из пользователей.
Примечательно, что на снимке не оказалось певицы Валерии, которая замужем за Иосифом Пригожиным с 2004 года. Остается только гадать, как она могла отреагировать на такое смелое заявление возлюбленного.
"К груди, наверное, Валерия ждала. А он на других грудях пасется", – рассудили подписчики. "А как же Валерия?" – с явным укором спросил один из фанатов. "Главное, чтобы потом от Валерии не припало сковородкой по голове", – попытался предугадать развитие событий комментатор.
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