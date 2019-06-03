Разъезжавшему по тротуару на джипе Якубовичу готовят суровое наказание
Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович угодил в скандал. Он нарушил правила дорожного движения и выехал на тротуар в Чебоксарах.
По данным "Экспресс газеты", в тот день на Красной площади города проходило торжественное открытие благотворительной акции Первого канала по случаю Дня защиты детей. Дорогу машине Якубовича преградил автобус, который выставили посреди улицы для ограничения транспортного потока. Артист без раздумий выехал на черном Lexus на тротуар, обогнул автобус и припарковался прямо перед ним на проезжей части, пишет телеканал "360".
Несмотря на статус злоумышленника, правоохранители закрывать глаза на инцидент не намерены. МВД по Чувашской Республике организовало проверку по факту случившегося, передает "Москва 24".
Ранее подобный инцидент произошел с участием Игоря Верника. Внедорожник актера, рассекающий по пешеходной зоне в центре Москвы, снял очевидец. При этом охрана отгоняла прогуливающихся людей от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали шикарное авто.
Поступок актера вызвал резонанс в Сети. Однако комментариев полиции пока не поступало.
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