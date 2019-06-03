Чудовищное убийство подтолкнуло Пригожина к признанию

История с убийством любовницы подмосковным чиновником потрясла всю страну. У людей не укладывается в голове, как человек, который должен выступать нравственным ориентиром для народа, решился на подобное зверство. Чудовищное преступление подтолкнуло продюсера Иосифа Пригожина на признание.

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