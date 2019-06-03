Чудовищное убийство подтолкнуло Пригожина к признанию
Известный продюсер Иосиф Пригожин бурно отреагировал на историю в Раменском, где главу администрации подозревают в убийстве любовницы. По его мнению, у подобных случаев есть вполне конкретные причины.
"Обычно все происходит на почве ревности, злости, зависти. У меня в голове не укладывается, когда кто-то вот так расправляется с человеком – особенно которого ты любишь, ну или любил. Мне кажется, тут что-то с головой не так", – заявил Пригожин. Продюсер добавил, что неуравновешенных людей на свете хватало всегда.
Примечательно, что у Пригожина в свое время была похожая история. Правда, закончилась она мирно. "Когда-то давно у меня был служебный роман с моей сотрудницей. У меня родился ребенок – дочка, я ее признал. Мы с ней дружим. Она в гости к нам приходит. Вот тут все зависит от мужчины", – цитирует продюсера сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что недавно стало известно об убийстве 39-летней сотрудницы Общественной палаты Раменского Евгении Исаенковой. Женщина была задушена в собственном Mercedes.
Поздно вечером она сказала десятилетней дочери, что нужно помочь "хорошему человеку", и уехала. Главным подозреваемым в преступлении является экс-глава Раменского района Андрей Кулаков.
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