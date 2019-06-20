Сына Гуфа экстренно госпитализировали
Сэм попал в госпиталь с сотрясением головного мозга. Это уже второй случай за девять лет жизни мальчика. При каких обстоятельствах ребенок получил травму, родители не сообщают.
Айза также рассказала о "чудесах" современной бесплатной медицины. "Сменили две городские больницы с 15:00, диагноз поставили в 00:00", – сетует Анохина.
Телеведущая утверждает, что они с Сэмом провели много часов в коридоре приемного отделения. Вдобавок наслушались грубостей от врачей.
"Просидели в страхе и я, и Сэм. Все в шоке. Родители и дети в том же коридоре лежат и ждут", – возмущена экс-супруга Гуфа.
Звезда поблагодарила медсестру из 9-й больницы на Шмитовском проспекте и администратора в приемном отделении НИИ на Полянке. А вот врачам за их грубость и злость разгневанная мать пожелала крепкого здоровья.
Анохина отмечает: ей удалось сдержаться. По ее словам, на агрессию и хамство докторов она отвечала улыбкой и благодарностью.
Сейчас Айза ищет возможность найти другую больницу с более квалифицированными специалистами, куда сможет перевести сына. Она хочет быть уверена, как и любая мать, что с ее ребенком все будет хорошо.
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