Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны
С самого утра артистка принимает поздравления от близких. Муж Кристины Орбакайте бизнесмен Михаил Земцов, скорее всего, первым чествовал любимую.
Супруг знаменитости говорил в интервью, что редко ошибается с выбором подарка, так как Кристина заранее говорит, что хотела бы получить. Орбакайте предпочитает полезные презенты, например, массажное кресло или билеты на концерт. Если же певица по каким-то причинам не делает заказ, то Михаил покупает ей ювелирные украшения.
Каждый день рождения Земцов преподносит Орбакайте большой букет ирисов – это любимые цветы артистки. Эта традиция не прерывается уже много лет.
Кристина Орбакайте обожает свой день рождения. 25 мая у артистки ассоциируется с детством. В этот день все школьники слышали последний звонок и радовались началу летних каникул. По словам артистки, накануне праздника она всегда видит легкие и светлые сны.
Кристина Орбакайте признавалась, что желания, которые она загадывает, задувая свечи на именинном торте, чаще всего сбываются. Например, отмечая 40-летие, звезда попросила вселенную подарить ей дочь. Мольба Кристины Орбакайте была услышана – менее чем через год она родила третьего ребенка – девочку Клавдию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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