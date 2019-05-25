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Шоу-бизнес

Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны

Кристина Орбакайте. Фото: www.globallookpress.com.
Сегодня, 25 мая, Кристина Орбакайте празднует день рождения. Певице и старшей дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.
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С самого утра артистка принимает поздравления от близких. Муж Кристины Орбакайте бизнесмен Михаил Земцов, скорее всего, первым чествовал любимую.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Супруг знаменитости говорил в интервью, что редко ошибается с выбором подарка, так как Кристина заранее говорит, что хотела бы получить. Орбакайте предпочитает полезные презенты, например, массажное кресло или билеты на концерт. Если же певица по каким-то причинам не делает заказ, то Михаил покупает ей ювелирные украшения.

Каждый день рождения Земцов преподносит Орбакайте большой букет ирисов – это любимые цветы артистки. Эта традиция не прерывается уже много лет.

Кристина Орбакайте обожает свой день рождения. 25 мая у артистки ассоциируется с детством. В этот день все школьники слышали последний звонок и радовались началу летних каникул. По словам артистки, накануне праздника она всегда видит легкие и светлые сны.

Кристина Орбакайте признавалась, что желания, которые она загадывает, задувая свечи на именинном торте, чаще всего сбываются. Например, отмечая 40-летие, звезда попросила вселенную подарить ей дочь. Мольба Кристины Орбакайте была услышана – менее чем через год она родила третьего ребенка – девочку Клавдию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Автор: Руслана Алексеева25 мая 2019, 11:20
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