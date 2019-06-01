"Мой смысл жизни": счастливый Лазарев показал младенца
В личном Instagram артист выложил архивную запись. В кадре счастливый Сергей Лазарев озорничает вместе с сыном Никитой. Наследник артиста – еще совсем младенец старается повторять за отцом.
"С Днем Защиты Детей!! Никитка! Мой смысл жизни и главный мотиватор!! Нашел это архивное видео! Как же быстро он растет... уже скоро в школу)))) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Сергей Лазарев.
Напомним, сын вокалиста – Никита, появился на свет в 2014 году. Певец долгое время скрывал его от общественности. О том, что Сергей Лазарев стал отцом, стало известно, когда мальчику было уже три года. Поклонники предполагают, что ребенок рожден суррогатной матерью.
Меж тем на днях Сеть взорвали слухи о том, что у певца родилась дочь. Якобы девочке уже восемь месяцев. Заговорили о том, что факт рождения этого ребенка Сергей Лазарев тоже какое-то время собирался держать в тайне.
Отметим, что Сергей Лазарев информацию о втором ребенке опровергает. "А почему не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!" – сказал он журналистам.
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