"Мой смысл жизни": счастливый Лазарев показал младенца

Вокалист похвастался редкими кадрами. Сергей Лазарев опубликовал в соцсетях умилительное видео с наследником.

В личном Instagram артист выложил архивную запись. В кадре счастливый Сергей Лазарев озорничает вместе с сыном Никитой. Наследник артиста – еще совсем младенец старается повторять за отцом.

"С Днем Защиты Детей!! Никитка! Мой смысл жизни и главный мотиватор!! Нашел это архивное видео! Как же быстро он растет... уже скоро в школу)))) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Сергей Лазарев.

Напомним, сын вокалиста – Никита, появился на свет в 2014 году. Певец долгое время скрывал его от общественности. О том, что Сергей Лазарев стал отцом, стало известно, когда мальчику было уже три года. Поклонники предполагают, что ребенок рожден суррогатной матерью.

Меж тем на днях Сеть взорвали слухи о том, что у певца родилась дочь. Якобы девочке уже восемь месяцев. Заговорили о том, что факт рождения этого ребенка Сергей Лазарев тоже какое-то время собирался держать в тайне.

Отметим, что Сергей Лазарев информацию о втором ребенке опровергает. "А почему не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!" – сказал он журналистам.