Выбора не было: Васильеву заставили отдать бешеные деньги за встречу с внуками
Дело в том, что между Васильевой и первой женой ее сына Филиппа Анастасией три года шли судебные тяжбы. Народная актриса пыталась через суд добиться встреч с внуками, которых бывшая невестка увезла в Германию.
Хотя суд встал на сторону Васильевой, Анастасия не выполняла его решений. Компромисса удалось добиться лишь недавно.
После развода c Филиппом Анастасия осталась без жилья в Москве и настаивала, чтобы ей купили квартиру в столице. Васильева очень соскучилась по внукам и решила закончить все ссоры.
Таким образом, у артистки просто не было выбора: когда речь идет о самых любимых, не жалко ничего... Хоть Васильева и говорит, что цена оказалась не так велика, но всем известно, что жилье в столице сейчас стоит бешеных денег. "Да, я купила квартиру в Москве, как хотела бывшая невестка. Пока это однокомнатная квартира. Оформила ее не на Настю, а на внуков. За это бывшая невестка разрешила мне видеться с детьми. Теперь на каждые каникулы они приезжают к нам в Москву. Вот сейчас на весенние каникулы с нами", цитирует Васильеву сайт "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что неожиданная кончина актрисы Ирины Цывиной переполошила общественность и породила много слухов. Подруга умершей – артистка Татьяна Васильева опровергла глупые домыслы обывателей.
Артистка заявила, что не имеет к следствию никакого отношения. Расследованием по ее мнеию, должны заниматься компетентные органы, и при желании родственники Ирины.
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