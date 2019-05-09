Раскрыта тайна необычного имени ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Елизавета II была очень рада познакомиться с правнуком. Она одобрила решение родителей назвать малыша Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. К сожалению, титул сын принца Гарри и Меган Маркл не получит.
Примечательно, что малыш не просто так получил такое необычное имя, в нем кроется зашифрованное послание: "Храбрый сын Гарри". Поясним: Арчи – это уменьшительное от немецкого имени Арчибальд, которое переводится как "Храбрый". А вот второе – Гаррисон в буквальном смысле читается как "сын Гарри".
Как писали "Дни.ру" сегодня, 8 мая, маленького Арчи представили не только августейшей прабабушке, но и всему миру. Меган Маркл и Принц Гарри продемонстрировали совместные снимки с сыном.
Примечательно, что фотографировал монаршее семейство всего один корреспондент. Именно этому счастливчику новоиспеченная мама дала первое интервью после родов. Меган Маркл сообщила, что теперь у нее есть два самых лучших парня в мире. Меж тем Принц Гарри заметил, что сын обладает замечательным характером.
Отметим, что многим фанатам королевской семьи не дает покое тот факт, что герцогиня Сассекская нарушила традиции и отказалась показывать младенца сразу после рождения, как это делала супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и принцесса Диана. Некоторые полагают, что Меган Маркл что-то скрывает от публики.
Женщина ушла из жизни в расцвете сил
Под конец у Примадонны охрип голос
Подробности появились в Instagram телеведущего
У пятилетней девочки теперь есть собственные соцсети
Популярные темы форума
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Что с моим мужчиной ?
Дети не хотят идти в школу
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Алсу защитили от толпы?
Мне 19 ему 40.
у моего мужа двое детей от другой женщины
Не переношу жару
Мой сын стал много пить
Мужа приворожили
почему всё так сложно?
Почему все мужики козлы?
как простить измену мужа
Мои дети тоже не хотят идти в школу
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?
Хочу густые брови.
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Зачем нужен секс
Отдай миллион!
У меня страх перед насекомыми.
Алсу опозорилась
Начинаю свое движение в творчестве
Стало страшно ездить.
Она хочет замуж, а я не готов.
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
горит лес