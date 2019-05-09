Раскрыта тайна необычного имени ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские представили новорожденного первенца британской королеве. Также Меган Маркл и принц Гарри озвучили имя наследника.

Елизавета II была очень рада познакомиться с правнуком. Она одобрила решение родителей назвать малыша Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. К сожалению, титул сын принца Гарри и Меган Маркл не получит.

Примечательно, что малыш не просто так получил такое необычное имя, в нем кроется зашифрованное послание: "Храбрый сын Гарри". Поясним: Арчи – это уменьшительное от немецкого имени Арчибальд, которое переводится как "Храбрый". А вот второе – Гаррисон в буквальном смысле читается как "сын Гарри".

Как писали "Дни.ру" сегодня, 8 мая, маленького Арчи представили не только августейшей прабабушке, но и всему миру. Меган Маркл и Принц Гарри продемонстрировали совместные снимки с сыном.

Примечательно, что фотографировал монаршее семейство всего один корреспондент. Именно этому счастливчику новоиспеченная мама дала первое интервью после родов. Меган Маркл сообщила, что теперь у нее есть два самых лучших парня в мире. Меж тем Принц Гарри заметил, что сын обладает замечательным характером.

Отметим, что многим фанатам королевской семьи не дает покое тот факт, что герцогиня Сассекская нарушила традиции и отказалась показывать младенца сразу после рождения, как это делала супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и принцесса Диана. Некоторые полагают, что Меган Маркл что-то скрывает от публики.