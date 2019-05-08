Ефремов показал молодую возлюбленную

Наследник знаменитой актерской династии знаменит своими многочисленными романами. Стало известно, что 30-летний Никита Ефремов завел новую возлюбленную.

По имеющейся информации, артист встречается с ведущей популярного трэвел-шоу "Орел и Решка" Марией Иваковой. Девушке 32 года, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Пару недавно видели на одном из футбольных матчей в Москве.

Знаменитостей узнали зрители, которые и поделились подробностями свидания сына Михаила Ефремова с девушкой. Актер и телеведущая вели себя как классические влюбленные. "Ефремов и Ивакова сидели в ВИП-ложе. Весь матч ворковали, как голубки: обнимались, целовались, смеялись. Маша познакомила парня с друзьями. Красивая пара, видно, что им весело друг с другом, есть о чем поговорить", – цитирует очевидцев Starhit.ru.

Напомним, Никиту Ефремова отношения связывали со многими девушками. В их числе актрисы Анна Чиповская и Анна Михайловская, дочь спортивного комментатора Виктора Гусева Нина. А несколько лет назад артист женился на коллеге по театру Яне Гладких. Однако семейная лодка разбилась о быт: через три года супруги расстались.

После развода Никита Ефремов успел закрутить романы с дизайнером Александрой Маниович и певицей Александрой Фрид. Примечательно, что новая избранница артиста Мария Ивакова уже успела, как и он, побывать замужем. Телеведущая была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком. Причиной их расставания стал загруженный график обоих супругов.