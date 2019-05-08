Ефремов показал молодую возлюбленную
По имеющейся информации, артист встречается с ведущей популярного трэвел-шоу "Орел и Решка" Марией Иваковой. Девушке 32 года, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Пару недавно видели на одном из футбольных матчей в Москве.
Знаменитостей узнали зрители, которые и поделились подробностями свидания сына Михаила Ефремова с девушкой. Актер и телеведущая вели себя как классические влюбленные. "Ефремов и Ивакова сидели в ВИП-ложе. Весь матч ворковали, как голубки: обнимались, целовались, смеялись. Маша познакомила парня с друзьями. Красивая пара, видно, что им весело друг с другом, есть о чем поговорить", – цитирует очевидцев Starhit.ru.
Напомним, Никиту Ефремова отношения связывали со многими девушками. В их числе актрисы Анна Чиповская и Анна Михайловская, дочь спортивного комментатора Виктора Гусева Нина. А несколько лет назад артист женился на коллеге по театру Яне Гладких. Однако семейная лодка разбилась о быт: через три года супруги расстались.
После развода Никита Ефремов успел закрутить романы с дизайнером Александрой Маниович и певицей Александрой Фрид. Примечательно, что новая избранница артиста Мария Ивакова уже успела, как и он, побывать замужем. Телеведущая была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком. Причиной их расставания стал загруженный график обоих супругов.
Женщина ушла из жизни в расцвете сил
Под конец у Примадонны охрип голос
Подробности появились в Instagram телеведущего
У пятилетней девочки теперь есть собственные соцсети
Популярные темы форума
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Что с моим мужчиной ?
Дети не хотят идти в школу
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Алсу защитили от толпы?
Мне 19 ему 40.
Не переношу жару
у моего мужа двое детей от другой женщины
Мой сын стал много пить
почему всё так сложно?
Мужа приворожили
Почему все мужики козлы?
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Хочу густые брови.
как простить измену мужа
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Зачем нужен секс
Отдай миллион!
У меня страх перед насекомыми.
Начинаю свое движение в творчестве
Алсу опозорилась
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?
Стало страшно ездить.
Она хочет замуж, а я не готов.
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
горит лес