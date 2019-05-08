Меган Маркл решилась на измену сразу после родов

Меган Маркл уличили в измене спустя два дня после родов. Подробности не раскрываются.
Меган Маркл довольно быстро изменила своим принципам – спустя два дня после родов стало известно, что герцогиня Сассекская и принц Гарри все-таки покажут своего новорожденного сына поданным. Об этом сообщают британские СМИ.
По информации Agence France-Presse, герцогиню с малышом доставят в резиденцию в Виндзоре сегодня, 8 мая. Именно там пара должна показать младенца публике.
Ранее Меган Маркл и принц Гарри официально отказалась комментировать информацию о родах или раскрывать какие-либо подробности счастливого события. Маркл неоднократно заявляла, что фотографироваться с новорожденным не будет даже после выписки из роддома, напоминает телеканал "360"
.
Впрочем, некоторые подробности о ребенке все-таки просочились в прессу. Так, сын звездной четы родился на свет весом 3,26 килограмма. Сообщалось, что мама и новорожденный здоровы и чувствуют себя хорошо, пишет Life
.ru.
Популярные темы форума
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Что с моим мужчиной ?
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Дети не хотят идти в школу
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Алсу защитили от толпы?
Мне 19 ему 40.
почему всё так сложно?
Не переношу жару
Хочу густые брови.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Зачем нужен секс
Мой сын стал много пить
Мужа приворожили
Отдай миллион!
У меня страх перед насекомыми.
Начинаю свое движение в творчестве
Почему все мужики козлы?
Алсу опозорилась
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?
Стало страшно ездить.
Она хочет замуж, а я не готов.
горит лес
интернет отключит?
вы дебилы
Какой же я все таки красивый
боюсь летать на самолёте.