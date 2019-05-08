Подольская взбесилась из-за нападения на сына

Певицу разозлили придирки интернет-обывателей. Наталья Подольская отчитала бестактных поклонников.

В личном Instagram звезда жестко ответила подписчикам на критику. Судя по всему, Наталью Подольскую взбесили неделикатные комментарии под одним из ее последних снимков, опубликованных в Instagram. Пользователи Сети напали на звезду и ее сына от певца Владимира Преснякова Тему.

"Ну что же ..... судя по комментариям фигура у меня очень на любителя😱. Хорошо , что любитель нашелся! Я Вам больше скажу – он большой профессионал 😉! Ну а с сегодняшнего дня видимо начну откармливать Тему . Ведь толстые дети – это так крутоооооооо !!!!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", - написала саркастический ответ злопыхателям знаменитость.

Ниже артистка отметила, что все люди разные и внешность далеко не главное. По мнению Подольской, в человеке важно доброе сердце и душа.

Отметим, что гневную тираду Натальи Подольской поддержала певица Анна Семенович. "Ты красотка 😘", – утешила подругу пышнотелая звезда.

Напомним, вчера, 7 мая, артистка похвасталась фотографиями с экзотического острова Маврикий. Наталья Подольская улетела туда с семьей. Меж тем интернет-обыватели раскритиковали внешний вид вокалистки и ее сына. По мнению фолловеров, артистка сама ничего не ест и сына не докармливает: звезда и ее наследник показались болезненно худыми.