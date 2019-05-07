Новорожденный ребенок Меган Маркл пришел в этот мир с особой миссией
Многие поклонники августейшей четы уверены, что малыш пришел в этот мир с особой миссией. Наследник Меган Маркл должен положить конец затяжному конфликту в доме британской королевы.
Поговаривают, что супруга принца Уильяма – герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, мягко говоря, недолюбливает Меган. Слишком уж разные жены у внуков монарха. Якобы Маркл раздражает родственницу упрямством и привычкой пренебрежительно общаться с прислугой. Более того, ходят слухи, что отношения Гарри и Уильяма дали трещину именно из-за разногласий между герцогинями.
Отметим, что несмотря на разлад, Миддлтон и ее супруг первыми поздравили родственников с долгожданным пополнением. Трогательнее сообщение было опубликовано в официальном аккаунте монаршего семейства Kensington Royal в Instagram. В своем обращении к новоиспеченным родителям Кейт и Уильям подчеркнули, что с нетерпением ждут встречи с новорожденным племянником.
Возможно, малыш станет связующим звеном между враждующими родственниками. Ведь у Меган Маркл теперь появилось кое-что общее с Кейт Миддлтон. Опытная многодетная мать может многому научить новоиспеченную родительницу. Более того, дети герцогини Кембриджской в будущем могут стать хорошими друзьями двоюродному брату. Например, маленький принц Луи всего на год старше первенца Меган Маркл. Об этом сообщает News.com.
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