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"Кожа и кости": исхудавшую Подольскую заставляют есть

Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Певица вместе с семьей отправилась на курорт. Фото Натальи Подольской с пляжа вызвало оторопь. Девушке посоветовали срочно набрать вес.
прочитано 446 раз

Вместе с супругом Владимиром Пресняковым и сыном Темой артистка улетела на экзотический остров Маврикий. Наталья Подольская с удовольствием поделилась снимками с отдыха в личном Instagram.

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Несмотря на то, что кадры, опубликованные звездой, получились очень живописными, виды курорта мало кого заинтересовали. В комментариях подписчики принялись обсуждать внешний вид Подольской.

На большинстве снимков вокалистка запечатлена вместе с сыном Артемом в ретро-купальнике с завышенной талией. Многие поклонники разглядели у артистки нездоровую худобу. Взволнованные интернет-обыватели попытались заставить Подольскую больше есть.

"Наталья, что-то вы сильно похудели🙈 На отдыхе кушаете,а самое главное набирайтесь сил😁 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наташенька, вы слишком худы. Не нужно своими фото подвигать молодежь к этому. Это все в прошлом. То, что вы сплртивны, это хорошо, но нужно кушать!! не только листья салата", "У вас анарексия?", "Красавцы! А комментарии, как всегда, огонь! То беременная, то анорексия 🤦‍♀️То живот убери, то поешь нормально. Лююююдиии", "Танцующие ребрышки"👍😉, "Кожа и кости. Некрасивое фото, неужели не видно", "Что то муж не кормит не порядок 💖", – писали интернет- обыватели Наталье Подольской. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Несколько дней назад "Дни.ру" писали о том, что подписчики заподозрили Наталью Подольскую в беременности. Звезда опубликовала в личном микроблоге неудачный снимок, на котором ее живот кажется подросшим. Пользователи Сети высказали предположение, что в семье артистки скоро произойдет пополнение. Сегодня, 7 мая, стало ясно, что эти домыслы беспочвенны.  

Автор: Руслана Алексеева7 мая 2019, 18:26
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Скромница Подольская поразила платьем с разрезом до бедра

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Теперь кпждый день нам будут навязывать эту некрасивую, серую Подольскую. Никому она неинтересна. Ни о чем она. Сегодня попыталась пропиариться на пожаре в Шереметьево. Надоела!
1

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