Врачи спасают Водонаеву после катастрофы с самолетом
Алена Водонаева так разволновалась из-за трагедии с рейсом Москва – Мурманск, в результате которой погибли более 40 человек, что ей понадобилась квалифицированная медицинская помощь. На своей страничке в Instagram звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" опубликовала изображение капельницы.
"Последний раз вызывала скорую в 2009 году. Я места себе не нахожу вторые сутки. Не помню, когда я вообще в последний раз так сильно нервничала", – призналась в подписи к фото Алена Водонаева. Она обратилась к друзьям за помощью. "Буду благодарна любой помощи друзей, так как я не встаю, а все мои разъехались по разным городам. Даже мама улетела", – призналась звезда "Дома-2".
Рядом с Аленой Водонаевой остался лишь маленький сын Богдан. "Я с Богданом, может, кто сможет приехать пообедать с ним, потусить, кино посмотреть. Ну и я от морса не откажусь", – завершила свой пост модель, попросив писать ей в один из популярных мессенджеров.
Трагедия в Шереметьево, по мнению некоторых пользователей Сети, могла бы не быть такой массовой, если бы люди во время эвакуации не пытались захватить с собой ручную кладь. "Давайте не будем привязываться к тем, кто вышел из самолета со своим багажом", – призвала Алена Водонаева.
Она предположила, что это были пассажиры бизнес-класса. По мнению звезды "Дома-2", они "понесут ответственность" за непреднамеренное убийство, если следователи сочтут их действия таковыми. Кроме того, Алена Водонаева высказала уверенность, что им "до конца жизни будут сниться сгоревшие заживо в хвосте самолета люди, цена жизни которых стоила дешевле барахла ручной клади".
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