Сокрушительное поражение: новые подробности родов Меган Маркл
С конца апреля толпы британских журналистов буквально дежурили у стен Виндзорского замка в надежде запечатлеть рожающую Меган Маркл. Однако бывшей американской актрисе удалось ускользнуть от репортеров.
Как лишь теперь стало известно местным СМИ, жена принца Гарри была доставлена в больницу заранее в самом обычном автомобиле, не вызвавшем ни у кого из посторонних подозрений. Более того, за последние дни было предпринято несколько "обманных маневров", чтобы отвлечь внимание собравшихся толп: то и дело в Виндзор и обратно курсировала карета скорой помощи. В итоге, Меган Маркл смогли вывезти с территории замка беспрепятственно.
Сообщается, что супруга принца Гарри родила в Лондоне, в Portland Hospital. Эта клиника пользуется популярностью у многих знаменитостей. К примеру, тут рожали Виктория Бекхэм, Джерри Холлиуэлл и даже супруга принца Эндрю Сара Фергюсон. Разумеется, это заведение не дешевое: сутки пребывания в нем обходятся не меньше, чем в 15 тысяч фунтов стерлингов.
Злопыхатели плотоядно потирают руки. Дело в том, что Меган Маркл, которая якобы постоянно соперничает с Кейт Миддлтон, женой брата принца Гарри Уильяма, на сей раз потерпела сокрушительное поражение. Дело в том, что, согласно информации некоторых британских СМИ, Меган вынашивала одного из самых крупных детей королевского семейства, но по факту это оказалось неправдой.
Первенец Меган Маркл и принца Гарри родился весом 3,100 г, что меньше чем самый легкий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Для сравнения: их дочь Шарлотта появилась на свет с весом 3,71 г. Теперь же общественность гадает, как новоиспеченные родители назовут сына.
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