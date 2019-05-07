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Шоу-бизнес

Сокрушительное поражение: новые подробности родов Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Накануне, 6 мая, стало известно о том, что принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. Теперь же появились подробности родов супруги представителя британской королевской семьи.
прочитано 4460 раз

С конца апреля толпы британских журналистов буквально дежурили у стен Виндзорского замка в надежде запечатлеть рожающую Меган Маркл. Однако бывшей американской актрисе удалось ускользнуть от репортеров.

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Как лишь теперь стало известно местным СМИ, жена принца Гарри была доставлена в больницу заранее в самом обычном автомобиле, не вызвавшем ни у кого из посторонних подозрений. Более того, за последние дни было предпринято несколько "обманных маневров", чтобы отвлечь внимание собравшихся толп: то и дело в Виндзор и обратно курсировала карета скорой помощи. В итоге, Меган Маркл смогли вывезти с территории замка беспрепятственно.

Сообщается, что супруга принца Гарри родила в Лондоне, в Portland Hospital. Эта клиника пользуется популярностью у многих знаменитостей. К примеру, тут рожали Виктория Бекхэм, Джерри Холлиуэлл и даже супруга принца Эндрю Сара Фергюсон. Разумеется, это заведение не дешевое: сутки пребывания в нем обходятся не меньше, чем в 15 тысяч фунтов стерлингов.

Злопыхатели плотоядно потирают руки. Дело в том, что Меган Маркл, которая якобы постоянно соперничает с Кейт Миддлтон, женой брата принца Гарри Уильяма, на сей раз потерпела сокрушительное поражение. Дело в том, что, согласно информации некоторых британских СМИ, Меган вынашивала одного из самых крупных детей королевского семейства, но по факту это оказалось неправдой.

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Публикация от Meghan Markle �� (@meghanmarkle_official)

Первенец Меган Маркл и принца Гарри родился весом 3,100 г, что меньше чем самый легкий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Для сравнения: их дочь Шарлотта появилась на свет с весом 3,71 г. Теперь же общественность гадает, как новоиспеченные родители назовут сына.

Автор: Наталья Аряева7 мая 2019, 17:47
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А кому какое дело... как рожала, где рожала и какой вес ребенка???
Следите за собой, любопытные люди...
1

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