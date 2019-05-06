Орбакайте плачет из-за тяжелой утраты
Трагическая новость стала для исполнительницы настоящим шоком. Она отметила, что часто бывает в аэропорту "Шереметьево". "Это ужасно! Трагедия в "Шереметьево"! Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс", – поделилась Кристина Орбакайте со своими подписчиками.
Знаменитость также рассказала о своем неудачном опыте полета на самолете Superjet. Когда судно прибыло в Белгород, то смогло приземлиться только со второго раза. "Недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки", – добавила Кристина Орбакайте.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 5 мая, самолет Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево", после чего загорелся. В тот момент на борту находились 78 человек, включая членов экипажа.
Согласно предварительным данным, в результате ЧП погиб 41 человек, передает ТАСС. На месте происшествия работают следователи. Президент России Владимир Путин поручил тщательно расследовать случившееся. В аэропорту "Шереметьево" задержали 108 рейсов и один отменили, передает Москва 24.
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