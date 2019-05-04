Высокомерную Собчак поставили на место
На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, Ольга Бузова запечатлена вместе с исполнительницей Славой. Ведущая "Дома-2" поинтересовалась, откуда приехала певица.
"Тяжела и неказиста жизнь мытищинского артиста. А ты откуда – из Мытищ?", – обратилась она к собеседнице. Певица отметила, что родом из Москвы, а в Подмосковье давала концерты.
В ролике Ольга Бузова также поблагодарила Славу за то, что та поддержала ее в конфликте с Ксенией Собчак. Ведущая телепроекта назвала исполнительницу своей защитницей. "С мужским именем, мужским голосом и кадыком", – с иронией отметила Слава.
Напомним, что в конце апреля в Сети появилось интервью Ксении Собчак с Ольгой Бузовой. Журналистка раскритиковала решение популярной певицы давать концерты как в крупных, так и в небольших городах, уточняет Teleprogramma.pro. Сама же исполнительница отметила, что любит поклонников из всех уголков страны и не делит слушателей на столичных и провинциальных.
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