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Высокомерную Собчак поставили на место

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Конфликт между Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой продолжает набирать обороты. Недавно ведущая реалити-шоу "Дом-2" опубликовала ролик, в котором вновь обратилась к журналистке.
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На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, Ольга Бузова запечатлена вместе с исполнительницей Славой. Ведущая "Дома-2" поинтересовалась, откуда приехала певица.

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"Тяжела и неказиста жизнь мытищинского артиста. А ты откуда – из Мытищ?", – обратилась она к собеседнице. Певица отметила, что родом из Москвы, а в Подмосковье давала концерты. 

В ролике Ольга Бузова также поблагодарила Славу за то, что та поддержала ее в конфликте с Ксенией Собчак. Ведущая телепроекта назвала исполнительницу своей защитницей. "С мужским именем, мужским голосом и кадыком", – с иронией отметила Слава. 

Напомним, что в конце апреля в Сети появилось интервью Ксении Собчак с Ольгой Бузовой. Журналистка раскритиковала решение популярной певицы давать концерты как в крупных, так и в небольших городах, уточняет Teleprogramma.pro. Сама же исполнительница отметила, что любит поклонников из всех уголков страны и не делит слушателей на столичных и провинциальных. 

Автор: Полина Крылова4 мая 2019, 12:06
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Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

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