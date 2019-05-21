Забывшая о ребенка Дакота навлекла на себя гнев

Рита Дакота не упустила возможности поделиться в социальных сетях новостью о долгожданном отпуске. Вместе с ней туда отправилась ее маленькая дочь и еще один человек, чье присутсвие вызвало волну возмущения.

Улетев на Мальдивы вместе со своей полуторагодовалой дочкой Мией, певица продолжила делиться многочисленными фотографиями и своими впечатлениями. Например, раньше она и представить себе не могла, что можно отдохнуть за играми с ребенком.

Еще некоторое время назад ее пугало времяпровожодение с детьми. Казалось, что совершенно невозможно совмещать собственный отдых с занятиями и играми с маленькой дочкой. Однако, попробовав самоятоятельно, певице понравилось рисовать с Мией на веранде, плескаться в океане и строить песочные замки на берегу. Это даже позволило Рите почуствовать себя таким же маленьким и беззаботным ребенком.

Все было бы хорошо, если не тот факт, что помимо Риты и дочки вместе с нмим была и няня, постоянно следившая за ребенком. Пользователи социальной сети не могли обойти это стороной, так как многих возмутило подобное лицемерии со стороны девушки. Люди начали писать, что не будь у нее помощницы, которая 24/7 помогает Дакоте в заботе о ребенке и выполняет всю грязную работу, то не было бы у певицы и нормального отдыха.

"Давайте вы не будете говорить о том, о чем не имеете ни малейшего понятия? Во-первых, отдых с одним ребенком и отдых даже с двумя детьми– уже абсолютно разные вещи. И во-вторых, вы не одна с ней. Захотели, замки построили, захотели – весь день на пляже лежите. Полчаса погуляли, потом на полдня няне сдали. В 6 утра тоже с ней не встаете явно. Конечно, у вас никаких проблем и сплошной кайф от такого отдыха, когда делаешь только то, что сам хочешь (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)"-критиковали некоторые подписчики.

Но певица тут же отвечала на подобные комментарии, уверяя, что имела в виду только отдых с детьми. Лететь на другой конец мира совсем одной с маленьким ребенком - слишком отчаянный шаг. Также, она призналась, что никогда не могла в одиночестве справиться с ребенком, поэтому всегда прибегала к помощи бабушки, подруг или няни.