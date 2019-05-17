Сердючка публично побила победителя "Евровидения"

На сцене "Экспо" в Тель-Авиве завершилась первая репетиция финала 64-го "Евровидения". После выступления представителей всех 26 стран-участниц на сцену вышли звезды песенного конкурса прошлых лет. Корреспондент "Дни.ру" находится в зале.

Заявленной организаторами смотра песни Мадонны на репетиции не было – она появится на сцене непосредственно во время прямого эфира в субботу, 18 мая. Зато после выступлений всех участников перед изумленной публикой появились звезды прошлых конкурсов – Кончита Вурст (2014) , Монс Зермерлев (2015), Елена Папаризу (2005).

Но, судя по реакции переполненного зала, главной звездой вечера стала Верка Сердючка. В 2007 году она хотя и стала второй, уступив лесбиянке из Сербии Марии Шерифович с "Молитвой", но именно тогда вышла на международный уровень.

На "Евровидении" в Тель-Авиве зажигательная Верка вместе с мамой исполнила бессмертный хит Dancing Lasha Tumbai, с которым когда-то блистала на конкурсе. А на десерт проводница с трудной судьбой и звездой во лбу приготовила сюрприз – она перепела хит Toy, с которым Нетта Барзилай выиграла в прошлом году главный музыкальный конкурс Старого Света. И сделала это явно лучше, побив, по сути, израильтянку.

Сама же Нетта вышла на сцену с новой композицией "Нана-Бананана", которая довольно прохладно была встречена публикой. Кажется, Нетта все-таки будет исполнительницей одного хита...

Напомним, билеты на репетиции "Евровидения" стоят от 400 до 1250 шекелей (от 7230 до 22594 рублей), но народ это не останавливает. Многие пришли в зал с российскими флагами, чтобы поддержать нашего исполнителя Сергея Лазарева. В финале он выступает под номером 5 и имеет хорошие шансы на победу.