Сердючка публично побила победителя "Евровидения"
Заявленной организаторами смотра песни Мадонны на репетиции не было – она появится на сцене непосредственно во время прямого эфира в субботу, 18 мая. Зато после выступлений всех участников перед изумленной публикой появились звезды прошлых конкурсов – Кончита Вурст (2014) , Монс Зермерлев (2015), Елена Папаризу (2005).
Но, судя по реакции переполненного зала, главной звездой вечера стала Верка Сердючка. В 2007 году она хотя и стала второй, уступив лесбиянке из Сербии Марии Шерифович с "Молитвой", но именно тогда вышла на международный уровень.
На "Евровидении" в Тель-Авиве зажигательная Верка вместе с мамой исполнила бессмертный хит Dancing Lasha Tumbai, с которым когда-то блистала на конкурсе. А на десерт проводница с трудной судьбой и звездой во лбу приготовила сюрприз – она перепела хит Toy, с которым Нетта Барзилай выиграла в прошлом году главный музыкальный конкурс Старого Света. И сделала это явно лучше, побив, по сути, израильтянку.
Сама же Нетта вышла на сцену с новой композицией "Нана-Бананана", которая довольно прохладно была встречена публикой. Кажется, Нетта все-таки будет исполнительницей одного хита...
Напомним, билеты на репетиции "Евровидения" стоят от 400 до 1250 шекелей (от 7230 до 22594 рублей), но народ это не останавливает. Многие пришли в зал с российскими флагами, чтобы поддержать нашего исполнителя Сергея Лазарева. В финале он выступает под номером 5 и имеет хорошие шансы на победу.
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