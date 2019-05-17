Получившая миллион долларов Мадонна отказалась выйти на сцену "Евровидения"
Многие шли не столько ради того, чтобы посмотреть на конкурсантов, сколько ради Мадонны, чье появление в финале было широко разрекламировано. Но мировая поп-икона сочла появление на репетиции не царским делом и выходить на сцену категорически отказалась. Диктор на английском и иврите сообщил ошарашенным зрителям, что они увидят целиком финал, но без Мадонны. Публика была очень огорчена, ведь непосредственно в час прямого эфира 18 мая попасть в зал будет проблематично из-за дикой дороговизны.
Приезд Мадонны на "Евровидение" – подарок единоверцам от канадского миллиардера Сильвана Адамса. Филантроп из своего кармана заплатил артистке миллион долларов и взял на себя все расходы по ее пребыванию на Святой земле. Специально для звезды близ "Экспо"даже построили палаточный городок, где она проводит закрытые репетиции – без зрителей и публики.
Увидеть, что готовит королева, могут пока только представители Европейского вещательного союза. Правда, у них возникло множество вопросов к песне Like a Prayer – всех смутил видеоряд, которым сопровождается композиция. По мнению смотревших, он намекает на сексуальные скандалы в Ватикане.
В финале "Евросонга" Мадонна представит две композиции. Ее выступление превратится в полноценное шоу, создать которое помогут 30 тонн декораций и оборудования. Их доставили транспортным самолетом. Среди декораций – даже специальный лифт, который эффектно поднимет певицу.
Помимо мировой поп-дивы, в финале "Евровидения" должны блистать Верка Сердючка, Кончита Вурст, Дана Интернешнл и другие звезды.
Корреспондент "Дни.ру" находится в зале, где стартовал предваряющий смотр парад всех 26 стран – участниц "Евровидения" этого года. Появление каждого конкурсанта сопровождается приветствием на его родном языке. Блистает же на сцене Нетта Барзилай – хозяйка вечера, благодаря которой смотр европейской попсы в этом году проходит на Святой земле.
Спортсменка сделала неожиданное признание
Артисту нарочно не вызывали скорую помощь
Ее скоропостижный уход стал шоком для друзей
Артистка опубликовала в соцсети провокационное фото
Популярные темы форума
мне скучно,в школе я училась плохо!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Сын влюбился в старуху
Первый раз ударил
Мой мужчина меня бьет
Как найти свое место?
Ищите мужика по расчету
Секс
Пухлые лучше худых
Не могу себя принять
Ирина Шейк и Бреди растались
Разин достал уже
Прости, тутка.
Бросил на 6 неделе беременности
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Хватит гадить в подъездах!!!
Взять кредит на свадьбу
Не получаю удовлетворения
Дочь ушла из дома
Сон
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Жить вместе до брака
Отбирают квартиру
Подруга замутила с моим бывшим
Игра престолов!!!
Стас Садальский
Что подарить на годовщину свадьбы?