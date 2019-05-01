Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 мая 2019 года
"Это очень тяжело": друзья потеряли Андрея Губина
В окружении культового певца 90-х Андрея Губина всерьез обеспокоены тем, что происходит со знаменитостью. Так, в день своего 45-летия он перестал выходить на связь.
Последнее время появляются лишь тревожные новости об Андрее Губине. Друзья потеряли артиста – он не идет на контакт.
Поклонники лишились серьезно травмированного Виктора Сухорукова
В Москве отменены несколько спектаклей с участием известного актера Виктора Сухорукова. Таким образом, поклонники лишились возможности увидеть своего кумира на сцене.
Тревожные известия появились в Instgaram Театра им. Моссовета. Зрителям напомнили о возможности вернуть билеты. Изменения затронули постановки, запланированные к показу 6, 7, и 10 мая.
"Пробилась бы и сама": шоу "Голос. Дети" признали бесполезным для талантливой дочери Алсу
У Микеллы Абрамовой, победившей на телепроекте, появилась защитница. Она уверена, что наследница певицы Алсу и без шоу "Голос. Дети" смогла бы показать свои способности.
Певица Кристина Есаян прокомментировала скандал и общественный резонанс, вызванный победой дочери Алсу на телепроекте. "Я думаю, Микелла Абрамова могла бы показать свой талант и продвинуться вперед и без помощи шоу "Голос. Дети"! Девочка действительно хорошо поет. Талант, безусловно, есть!", – заявила "Дни.ру" исполнительница.
В церкви отказались рушить брак Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян просил представителей церкви развенчать его брак с Еленой Степаненко. Юмористу отказали по вполне определенным причинам.
Елена Степаненко и Евгений Петросян венчались в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке. По словам Иерея Дорохина, несмотря на развод, церковный брак у артистов остается.
"Полное опустошение": оставшийся без денег и еды Лазарев опустил руки
Сергей Лазарев – кумир миллионов, заботливый отец и вдохновитель. Сейчас о певце, который готовится представлять Россию на "Евровидении", говорит вся страна. Однако в жизни артиста были и падения.
Лазарев рассказал, что он на протяжении всей карьеры проходил через какие-то препятствия. Певцу никогда ничего не давалось просто так. "Всю свою карьеру я именно "выпахивал". У меня не было такого пикового момента после "Smash!", чтобы выпустил песню, и вся страна тут же приняла", – поведал он.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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