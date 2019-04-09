Предательницу Волочкову обозвали "фрикообразным чудовищем"
В личном Instagram танцовщица опубликовала фрагмент из своего жизнеописания. Анастасия Волочкова вспоминает как в пятилетнем возрасте впервые посмотрела в Мариинском театре балет "Щелкунчик", после чего и решила стать знаменитой балериной.
По словам Волочковой, тогда ее стремлений не понимала даже мама. Однако Анастасия была твердо уверена в своей цели.
"Когда исполнилось девять лет, мама привела меня в Вагановское училище и там услышала, что у меня нет никаких данных для балета. Моим родителям безапелляционно заявили, что да, танец девочка показала неплохо и телосложение подходящее, но дело в том, что… нет никаких способностей для балета. Тогда мне впервые сказали, что у меня нет тех физических данных, которые необходимы балерине, что эти данные, конечно, можно развить, но для этого требуются очень много времени и серьезная кропотливая работа. Мне было отказано в поступлении", – написала Анастасия Волочкова.
Ниже артистка отметила, что в ее книге поклонники смогут узнать больше о ее детстве, том, как она развила свои данные и стала звездой. Анастасия предложила фолловерам сделать предзаказ.
Меж тем некоторые интернет-обыватели считают, что карьерой Анастасия Волочкова обязана своей матери, которую предала и теперь поливает грязью в интервью. Балерина говорит, что родительница завидует ее успеху и ранее планомерно разрушала ее отношения с любимыми мужчинами.
"Маме , Вы должны быть благодарны, а Вы еееоблили грязью на всю страну (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой тварью последней надо быть, чтобы родную мать облить грязью, как бы там не было, но балериной ты стала благодаря маме,а вот фрикообразным чудовищем благодаря себе!", "Анастасия, мы уже и без Книги о вас все знаем из телешоу 😄", "Сначала с Собчак, потом с Малаховым, теперь в инсте....и все одно и тоже...Щелкунчик...зачем покупать книгу, мы уже все знаем...кто...кого..где и сколько.. 😂😂😂😂", – писали Анастасии Волочковой пользователи Сети.
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