Собчак отправили воспитывать муравьев
Презент Ксения Собчак получила на съемках программы "Слава богу, ты пришел!". Это теперь традиция на шоу: гостей приветствуют не только фирменной шуткой от ведущего Сергея Светлакова, но и небольшим подарком.
"Ты хотела управлять страной, но у тебя не получилось, поэтому советую начать с малых форм. Тренируйся пока на муравьиной ферме", – приветствовал Ксению Собчак Сергей.
Телеведущая с интересом заглянула внутрь, однако муравьев не обнаружила. Светлаков пояснил: чтобы попасть на ферму, умные насекомые сначала должны проголосовать за ее владелицу.
Ксения Собчак на днях снова оказалась в центре скандала. Журналистка сняла в очередном выпуске своей программы "Осторожно, Собчак!" Анастасию Волочкову. Поводом стало приглашение к примирению – якобы Ксения предлагала забыть старые обиды.
Однако в результате программа Ксении Собчак превратилась в откровенное издевательство над балериной, которая пригласила съемочную группу к себе домой. Вместо того, чтобы вернуть дружеские отношения, гостья ходила по дому, смеясь над интерьером, а также над нарядами звезды.
Ведущая изо всех сил старалась показать соперницу в худшем свете. Волочкова не поняла, что над ней смеются, и поделилась с Собчак самым сокровенным. Ксения в итоге стала объектом жесткой критики.
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