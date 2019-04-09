Голая звезда "Дома-2" устроила кровавую сцену ревности
Звезды "Дома-2" Антон Гусев и Виктория Романец прославились постоянными семейными разборками, которые зачастую превращаются в битву. Однако последнее видео ужаснуло даже привыкших к скандалам поклонников телепроекта "Дом-2".
Видеозапись попала в распоряжение издания StarHit. На кадрах голая Виктория осыпает мужа оскорблениями и обвиняет в предательстве. Повсюду видны кровавые пятна, вся в крови и сама Романец.
"Ты со своей женой по восемь минут разговариваешь. По поводу сына? Восемь минут? О чем?" – спрашивает Антона Виктория. Из разговора становится ясно, что причиной всему – ревность. Гусев пытается объяснить Романец, что он обсуждал подготовку сына от первого брака к школьному мероприятию, однако звезда "Дома-2" его слушать не желает.
"Пьяный человек, который порезал руку. Еще и меня била. Вот что она наделала по всему дому", – комментирует кадры выступающий в качестве оператора Гусев. Его слова подтвердил позже один из друзей звезд "Дома-2". Он рассказал, что Вика была пьяна, бегала по дому абсолютно невменяемая. Романец расцарапала Гусеву лицо, а потом сама поранилась, кровь на кадрах – ее, пишет "Экспресс газета".
Звезды "Дома-2" вступили в брак осенью 2017 года. Свадебную церемонию Антон Гусев и Виктория Романец провели на Мальдивах. До этого на телепроекте звезды строили отношения с другими людьми. Сразу после свадьбы фанаты телешоу предупредили Антона и Викторию: на чужом несчастье счастья не построишь.
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