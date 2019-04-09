Роковая Бондарчук затмила бывшего возлюбленного
На прошлой неделе знаменитость отправилась на Мальдивские острова с друзьями и новым избранником Сергеем Харченко. Возлюбленный модели работает директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. У него есть дочь от первого брака Юнна.
В микроблоге телеведущая опубликовала несколько фотографий с отдыха на пляже. Светская львица не стесняется носить открытые купальники и с удовольствием демонстрирует стройную и подтянутую фигуру.
Пока модель проводит время с новым мужчиной на отдыхе, ее бывший возлюбленный, фотограф Сергей Табунов, вынужден находиться в Москве. Репортеры заметили, как мужчина выгуливал собаку Светланы Бондарчук у бара "Симачев". Об этом сообщил Telegram-канал "Антиглянец".
"А вот роковая Светлана Бондарчук неплохо проводит время с бойфрендом, пока ее бывший, фотограф Сергей Табунов, одиноко выгуливает Светину собаку Фанни у "Симачева", – рассказали журналисты.
Ранее блогер Лена Миро опубликовала гневный пост, посвященный телеведущей. По ее мнению, Светлане Бондарчук пора вести себя в соответствии с возрастом и забыть о светских вечеринках. Она порекомендовала звезде заняться бабушкиными делами: печь пироги, варить пельмешки и увлекаться скандинавской ходьбой.
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