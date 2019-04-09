Известная актриса поразила резкой сменой имиджа

Звезду "Деффчонок" не узнали поклонники. Галина Боб резко сменила имидж, превратившись в блондинку.

Фотография, которая появилась в Instagram звезды сериала "Деффчонки", удивила поклонников актрисы. Галину Бобу узнали: на снимке запечатлена блондинка, тогда как фанаты узнают кумира по рыжим волосам.

Звезда "Деффчонок", видно, и сама в растерянности. Она поспешила объяснить подписчикам, почему сменила привычный образ.

"Я очень любила свой рыжий. И мне казалось, что до старости я буду такой. Но что-то пошло не так, и где-то пару недель назад я задумалась о блонде. Я решалась… Я волновалась… Морально готовилась… А потом плюнула", – написала актриса.

Фолловеры, пережив первый шок, похвалили звезду "Деффчонок" за смелость. Фанаты в итоге решили, что новый цвет актрисе к лицу, передает Пятый канал.

"Вы стали новой и интересной! Классная!", "Мне кажется, что Вы помолодели с новым цветом. Очень идет Вам!", "Ох, я вот тоже хочу сменить цвет волос, но никак не решусь. А теперь Вы меня вдохновили!" – написали комментаторы.

Напомним, в начале прошлого года стало известно о проблемах со здоровьем сына звезды "Деффчонок". Как рассказала Галина Боб, ребенок подхватил острую вирусную инфекцию и попал в реанимацию. Позже мальчику поставили капельницу. Все это время звезда "Деффчонок" была рядом, веселила и поддерживала сына. К счастью, все обошлось.

